Baudet: ‘Van Haga kwam met idee poster’

De oorzaak en achtergrond van de plotselinge scheuring van de fractie van Forum voor Democratie wordt steeds ondoorgrondelijker. Waar Wybren van Haga vorige week donderdag verklaarde dat hij zich niet kon vinden in de omstreden ‘bevrijdingsposter’ die FVD kort voor 4 en 5 mei mede verspreidde, zegt partijleider Thierry Baudet dat het voorstel voor die postercampagne juist van Van Haga kwam.

Hij zei dit maandagavond op het Binnenhof na zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer. „Het hele idee van die poster kwám van Wybren! Hij had contact gehad met de bedenker ervan en dat aan het partijbestuur laten weten, met de vraag: ‘Is dat wat?’ Ik kreeg dat vervolgens via een appje doorgestuurd en zei: ‘Prima, doe maar.’ Dus het was Wybren die dit wilde doen.”

Vorige week donderdag maakten Van Haga, met Olaf Ephraim en Hans Smolders – de nummers 2, 3 en 4 van de kieslijst – bekend de fractie te verlaten wegens een „fundamenteel verschil van inzicht” over de wijze waarop partijleider Baudet „politiek bedrijft”. De fractie van FVD telt nu nog vijf Kamerleden.

In een toelichting noemde Van Haga de omstreden poster waarbij de coronamaatregelen van vorig jaar werden vergeleken met ontberingen in de Tweede Wereldoorlog. „Don’t mention the war”, zei Van Haga daarover. Hij viel ook over het essay dat Baudet had geschreven, in reactie op de boosheid over de poster. Baudet zei daarin er met Forum juist op uit te zijn om ophef te veroorzaken.

Volgens Baudet had Van Haga al vorige week maandag, direct na het reces, laten weten de fractie te verlaten. Daarop waren Ephraim en Smolders hem gevolgd. Die hadden volgens Baudet geen inhoudelijke argumenten maar zeiden: „Als Wybren gaat, dan ga ik ook.”

Reactie Van Haga

Van Haga ontkent desgevraagd dat de posteractie uit zijn koker kwam. „Ik kreeg een verzoek van de bedenker en dat heb ik doorgestuurd naar het bestuur. Meer niet.” Hij zei maandag met zijn nieuwe fractie nog altijd te willen samenwerken met FVD, maar dan in een „latrelatie”. Baudet zei dat hij dat juist vorige week al had aangeboden, maar dat Van Haga per se een breuk wilde.

Baudet noemt de breuk „pijnlijk, merkwaardig en moeilijk te vatten”. Hij vindt dat Van Haga, Ephraim en Smolders „willens en wetens FVD, de kiezers en waar wij voor staan ontzettend veel schade hebben toegebracht”.