Azarkan wil ‘zevendwergencoalitie’, Van Haga bepleit minderheidskabinet

Ook Denk-leider Farid Azarkan heeft maandagmiddag gesproken met informateur Mariëtte Hamer. Azarkan heeft onder meer gezegd dat hij het liefst een zogenoemde zevendwergen-coalitie zou willen bestaande uit „alle partijen” behalve de VVD, PVV en Forum voor Democratie. Azarkan noemde D66, CDA, PvdA, GroenLinks, de SP en ChristenUnie als mogelijke coalitiepartijen, maar erkende ook dat de kans klein is dat deze coalitie daadwerkelijk gevormd zal worden.

Voor Denk zelf ziet Azarkan geen plek in het kabinet; volgens hem is de huidige rol van zijn partij „kritisch zijn”, „controleren” en waar mogelijk onderwerpen agenderen. Verder stelde de politicus dat hij bij Hamer aandacht heeft gevraagd voor zaken als ongelijkheid op de arbeids- en woningmarkt en het bestrijden van racisme en discriminatie.

Liane den Haan, het van 50Plus afgescheiden Kamerlid, was daarna aan de beurt. Zij zei achteraf dat het vertrouwen van de burger in de politiek „behoorlijk is afgenomen” en dat politiek Den Haag aan het werk moet. „We hebben een land in crisis, er moet veel gedaan worden”, aldus de politicus. Den Haan stelde verder dat niet alleen gekeken moet worden naar de economische gevolgen van de coronacrisis, maar ook naar de sociaal-maatschappelijke. Zo stelde ze dat meer aandacht moet naar onderwerpen als „de kansenongelijkheid in het onderwijs” en de „toestand bij de jeugd-ggz”.

Vervolgens kwam Wybren van Haga, het onlangs van Forum voor Democratie afgescheiden Kamerlid, langs bij Hamer. Tegen de pers zei hij nadien dat hij voor een minderheidskabinet bestaande uit VVD, D66 en CDA heeft gepleit. Van Haga zei het jammer en „ondemocratisch” te vinden dat de PVV door de meeste partijen is uitgesloten van regeren en stelde dat het CDA dan maar „verantwoordelijkheid moet nemen”.

Van Haga ziet geen plek voor zijn kersverse fractie in het kabinet, daarvoor is die volgens hem nog te klein. De politicus stapte vorige week met twee andere FVD’ers uit de partij van Thierry Baudet. Maandagavond spreekt informateur Hamer nog met Volt-leider Laurens Dassen en FVD-leider Baudet.

Lees ook dit profiel: Mariëtte Hamer kent alle ‘dirty tricks’ – en ze is er niet van onder de indruk

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Azarkan wil ‘zevendwergencoalitie’, Van Haga bepleit minderheidskabinet