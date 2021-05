Amerikaanse Hooggerechtshof behandelt anti-abortuswet

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag besloten zich te buigen over een anti-abortuswet in de staat Mississippi, die voorschrijft dat zwangerschappen na vijftien weken niet meer mogen worden afgebroken. Dat melden Amerikaanse media. De wet werd in 2018 ingevoerd maar succesvol aangevochten door een abortuskliniek. In hoger beroep werd de kliniek opnieuw in het gelijk gesteld. Nu heeft het Supreme Court, het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten, besloten over de wet te oordelen. Daarmee ontstaat de mogelijkheid dat het abortusrecht op federaal niveau aangepast wordt.

De wet van Mississippi druist in tegen een beroemde uitspraak van het Hooggerechtshof van bijna vijftig jaar geleden, waarin het recht op abortus tot circa 24 weken zwangerschap op nationaal niveau werd vastgelegd. In de zogenoemde Roe vs. Wade-zaak vocht openbaar aanklager van Texas Henry Wade de voorgenomen abortus van een Texaanse vrouw genaamd Norma McCorvey (Jane Roe was haar pseudoniem) aan. McCorvey werd in het gelijk gesteld en mocht abortus plegen. De uitspraak legde het abortusrecht op federaal niveau vast tot het moment waarop een baby buiten de baarmoeder levensvatbaar is (rond 24 à 28 weken zwangerschap).

De Republikeinse lobby probeerde de afgelopen jaren vaker een abortuszaak voor het Hooggerechtshof te krijgen, in de hoop dat daarmee een streep door de uitspraak in de zaak-Roe vs. Wade kan worden gezet. Als het Hooggerechtshof de wet goedkeurt, maakt dat het ook andere staten gemakkelijker strenge abortuswetten in te voeren. Verschillende staten deden dat afgelopen jaar al. Dat leidde soms tot talloze juridische procedures, maar in geen geval kwam het tot het Supreme Court.

Wettelijk vastleggen

Het Hooggerechtshof bestaat momenteel uit zes conservatieve en drie liberale rechters. Drie van de conservatieve rechters werden benoemd door voormalig president Donald Trump. Op de valreep van zijn presidentschap benoemde hij de streng katholieke Amy Coney. Met Coney is de kans vergroot dat de anti-abortuswet er doorheen komt. De uitspraak komt naar verwachting in juni 2022.

President Joe Biden is vastberaden het recht op abortus wettelijk vast te leggen, zo laat hij volgens de Amerikaanse nieuwszender CNBC maandag weten via zijn woordvoerder. „De president en vice-president zijn toegewijd om alle Amerikanen te verzekeren van toegang tot gezondheidszorg, inclusief reproductieve zorg”, lichtte ze toe. Op de specifieke zaak over de wet in Mississippi wilde de woordvoerder niet ingaan. Biden heeft in zijn verkiezingscampagne steeds gezegd het recht op abortus te willen beschermen.