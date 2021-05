Agenten die Duitse influencer doodschoten worden niet vervolgd

De twee agenten die afgelopen zomer de 23-jarige Samuel Seewald doodschoten in Amsterdam, worden niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten na een onderzoek van de rijksrecherche naar het incident, meldt de politie maandag. De agenten hebben volgens het OM uit noodweer gehandeld toen de Duitse Seewald in verwarde toestand met een mes om zich heen zwaaide. Volgens de politie was die situatie „zodanig gevaarlijk dat er direct gericht moest worden geschoten”.

Seewald was in Duitsland een bekende fitness-influencer onder de naam Sammy Baker. Hij was in augustus 2020 met een groep vrienden in Amsterdam om zijn verjaardag te vieren. Op een gegeven moment raakten de vrienden Seewald kwijt, waarop zij hem opgaven als vermist. Enkele dagen later troffen agenten Seewald aan in de Hoofddorppleinbuurt, waar hij half ontkleed rondstruinde en niet reageerde wanneer de agenten hem riepen. Toen de politie hem naar de grond bracht, zwaaide en stak Seewald om zich heen met een mes. Hierop vuurden twee agenten in totaal drie kogels af.

Het handelen van de politie leidde tot heftige reacties bij familie en vrienden. Ook op sociale media, waar een video van het incident rondging, rees de vraag op of Seewalds dood voorkomen had kunnen worden. De Amsterdamse politiechef Frank Paauw zegt te „beseffen dat deze zaak veel los maakt” en noemt het overlijden van Seewald „ontzettend triest”. Hij zegt de ouders van Seewald te hebben uitgenodigd om „terug te kijken op de gebeurtenis”. De vader van Seewald heeft aan RTL Nieuws laten weten „erg teleurgesteld” te zijn over de uitkomsten van het onderzoek.

