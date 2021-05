Aanklager onderzoekt hoe fans Kuip binnenkwamen, KNVB veroordeelt actie

De openbaar aanklager van de KNVB gaat onderzoeken hoe de supporters zondag het stadion van Feyenoord zijn binnengekomen. Dat laat de voetbalbond maandag aan NRC weten. De aanklager gaat met de club in gesprek, waarna een sepot of schikkingsvoorstel volgt. Tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en RKC Waalwijk (3-0) drong een groep supporters De Kuip binnen, waarna ze fakkels afstaken en vuurwerk op het veld gooiden. Scheidsrechter Bas Nijhuis staakte de wedstrijd voor korte tijd.

Feyenoord wist van te voren dat er supporters naar het stadion kwamen. Stadiondirecteur Jan van Merwijk vermoedt dat er een „sleutel in omloop is”, waarmee de supporters konden binnenkomen. „En daar zijn we niet blij mee.” Hij keurt de actie af en stelde dat naast het veld ook de poort is beschadigd. Er zijn volgens de politie geen aanhoudingen verricht. Feyenoord weet niet hoe de supporters zijn binnengedrongen.

De spelers van Feyenoord toonden zich niet verrast toen de supporters binnen waren gekomen. Aanvoerder Steven Berghuis en ploeggenoten bedankten de supporters door in hun richting de applaudisseren. In een interview met de NOS na de wedstrijd zei Berghuis „de support heel erg te waarderen” en „het ook wel te kunnen begrijpen”. Tegen journalisten werd na de wedstrijd aangeraden om zo lang mogelijk binnen te blijven, vanwege een dreigende sfeer buiten. Toen de verslaggever de Feyenoord-aanvoerder daarmee confronteerde, zei hij dat „spelers ook wel eens zo worden benaderd” en dat het „een beetje part of the job” is.

De KNVB veroordeelt de supportersactie en zegt geen begrip te hebben voor de reactie van de applaudisserende spelers. „In 2019 heeft het betaald voetbal in samenwerking met justitie en politie tot afspraken gekomen om vuurwerkgebruik rondom het voetbal aan te pakken”, zegt een woordvoerder. „Er zijn ook duidelijke afspraken dat spelers gelijk naar binnen gaan als er vuurwerk op het veld wordt gegooid. Wij snappen dan ook niet dat de spelers van Feyenoord op het veld bleven applaudisseren en de supporters daarmee belonen voor eerst het plegen van huisvredebreuk en daarna het gooien van vuurwerk op het veld.”