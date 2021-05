Willem II speelt zich op laatste speeldag veilig, FC Emmen veroordeeld tot play-offs

Willem II heeft zich op de laatste speeldag in de Eredivisie verzekerd van een nieuw seizoen op het hoogste voetbalniveau. Door een 2-1 overwinning op Fortuna Sittard hield de Tilburgse club concurrent FC Emmen achter zich. Die ploeg won op bezoek bij VVV Venlo (0-4), maar is toch veroordeeld tot het spelen van promotie-/degradatiewedstrijden om in de Eredivisie te blijven. FC Emmen eindigde door de winst op dertig punten, evenveel als RKC Waalwijk, maar de Brabantse club heeft een beter doelsaldo.

Willem II begon aan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard met een punt voorsprong op de ranglijst op FC Emmen. Tegen Fortuna kwam de ploeg van trainer Zeljko Petrovic met 1-0 voor dankzij een knap doelpunt van spits Vangelis Pavlidis. Fortuna maakte kort na rust gelijk, waarna de spanning in Tilburg toenam. De Zweedse aanvoerder Sebastian Holmen scoorde de bevrijdende 2-1.

Emmen, dat lange tijd op de laatste plaats in de Eredivisie stond, won zondag eenvoudig van VVV Venlo. Die club degradeerde net als ADO Den Haag vorige week al, mede door een overwinning van Emmen. In Venlo kwam de ploeg van trainer Dick Lukkien zondag voor de pauze op voorsprong door een doelpunt van Luka Adzic. In de tweede helft zorgden Pena, De Leeuw en Gladon voor de overige treffers, maar ook die bleken niet genoeg voor directe handhaving in de Eredivisie.

In een slechte eerste helft van het seizoen had FC Emmen maar een handvol punten gepakt. Vanaf februari begon het team van trainer Lukkien ineens te winnen, waardoor het op de zestiende plaats terechtkwam. In de strijd om lijfsbehoud moet de Drentse club het nu eerst opnemen tegen NAC Breda. Wordt die wedstrijd gewonnen dan speelt FC Emmen tegen de winnaar van het duel NEC-Roda JC om een plek in de Eredivisie. Emmen promoveerde in mei 2018 voor het eerst in de geschiedenis van de club naar het hoogste niveau.

Europees voetbal

Sparta Rotterdam wist zich dankzij een uitoverwinning op SC Heerenveen te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. Heracles Almelo, de concurrent in de strijd om de achtste plaats, verloor met 5-0 op bezoek bij AZ. In de play-offs neemt Sparta het op tegen stadsgenoot Feyenoord, dat in de competitie op een vijfde plaats eindigde. FC Utrecht en FC Groningen, respectievelijk de nummer zes en zeven van de ranglijst, zijn de andere deelnemers aan de play-offs.

Feyenoord won zondag de laatste wedstrijd onder Dick Advocaat met 3-0 van RKC Waalwijk. Volgens Advocaat is Feyenoord zijn laatste club als trainer. Hij wordt volgend seizoen opgevolgd door Arne Slot, die eerder dit seizoen nog trainer was van AZ. De wedstrijd tegen RKC Waalwijk werd tijdelijk gestaakt, nadat enkele tientallen supporters van Feyenoord stadion De Kuip binnen waren gedrongen en vuurwerk hadden afgestoken.

Kampioen Ajax won op de laatste speeldag met 3-1 van Vitesse. Door de drie doelpunten eindigt het team van trainer Erik ten Hag op 102 goals in de Eredivisie dit seizoen. Topscorer bij de Amsterdammers was aanvoerder Dusan Tadic, hij maakte veertien doelpunten dit seizoen.