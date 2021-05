Vaccinatielocatie bij stadion ADO Den Haag opnieuw dicht

1.800 hardlopers doen mee aan Fieldlab-evenement in Enschede

In Enschede nemen zondag zo’n achttienhonderd mensen deel aan een hardloopevenement. De loop, een samenwerking tussen Fieldlab en Enschede Marathon, dient als proef om te onderzoeken op welke manier massale bijeenkomsten in coronatijd veilig kunnen plaatsvinden. Het is de eerste hardloopactiviteit met duizenden deelnemers sinds de uitbraak van de coronapandemie.

Het evenement, met afstanden van 5 en 10 kilometer, vindt plaats op de oude vliegbasis Twente. Er zijn vier starttijden - de eerste lopers zijn om 10.00 uur vertrokken. Onder de deelnemers zijn onder anderen veertig Nederlandse toplopers, zoals Andrea Deelstra, Geart Jorritsma, Fabian ten Kate, Kim Dillen en Jessica Oosterloo. Op het terrein is muziek, een bar en eettentjes en geldt voor de aanwezigen geen anderhalvemeterregel.