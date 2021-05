Twee doden na instorten deel synagoge Westelijke Jordaanoever

Zeker twee mensen zijn zondag omgekomen nadat een tribune in een synagoge op de Westelijke Jordaanoever in Israël was ingestort. Dat melden verschillende persbureaus. Volgens de Israëlische autoriteiten zijn zeker honderd gelovigen gewond geraakt, van wie tien ernstig. Het incident had plaats in een gebedshuis in de Joodse nederzetting Givat Zeev, ten noorden van Jeruzalem. De oorzaak van de instorting is nog niet bekend.

Zo’n 650 mensen waren op het moment van het ongeluk aanwezig in de synagoge. Het gebouw zou volgens persbureau Reuters nog niet helemaal zijn afgebouwd. Lokale autoriteiten zeiden dat de samenkomst door zou zijn gegaan, ondanks het ontbreken van een vergunning. Ook zouden de gelovigen zijn gewaarschuwd voor de onveiligheid van het gebouw.

Eind vorige maand kwamen bij een religieus feest in Israël 45 mensen om het leven door verdrukking. Bij het festival Lag Ba’Omer was paniek ontstaan, waarna duizenden mensen tegelijkertijd probeerden het terrein te verlaten. Het festival was destijds de grootste openbare bijeenkomst sinds de uitbraak van het coronavirus in Israël.