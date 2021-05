Pro-Palestina- en pro-Israëldemonstraties in Amsterdam, Joods monument besmeurd

Op de Dam in Amsterdam zijn zondag honderden mensen bijeen gekomen voor een pro-Palestinademonstratie. Even verderop op het Beursplein staat een pro-Israëldemonstratie gepland waarbij omstreeks 14.30 een enkele tientallen mensen aanwezig waren. Ook in Groningen, Eindhoven en Nijmegen zijn zondag demonstraties gepland door mensen die hun betrokkenheid bij het conflict willen uiten.

Ondertussen is in het Noord-Brabantse Cuijk een monument voor Joodse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog besmeurd met witte verf. In de verf is „Free Palestina” gekerfd, zo is te zien op foto’s van het Brabants Dagblad. Wie er achter het vandalisme zit is nog niet bekend, de politie is op zoek naar getuigen.