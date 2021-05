Positieve test delegatielid IJsland, ook Malta en Roemenië afwezig bij opening Songfestival

In navolging van de Poolse delegatie ontbreken zondagavond ook de afgevaardigden van Roemenië, Malta en IJsland bij de openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dat meldt de organisatie van het evenement. Aanleiding zijn twee recente positieve coronatests onder een lid van de IJslandse delegatie op zondag en een lid van de Poolse delegatie zaterdag. Leden van Roemenië en Malta zitten in hetzelfde hotel en moeten uit voorzorg in quarantaine tot de uitslag van hun PCR-test. In totaal zijn zondag vijf landen afwezig bij de openingsceremonie - ook Australië ontbreekt omdat zangeres Montaigne vanwege reisrestricties niet in staat was naar Rotterdam af te reizen.

Of de positieve tests betekenen dat Polen en IJsland niet live zullen optreden tijdens de tweede halve finale van het Songfestival op donderdag is nog niet duidelijk. Mochten deze optredens inderdaad worden geschrapt, dan zullen opnames van eerder uitgevoerde repetities worden getoond.

Het Eurovisie Songfestival begint zondagavond officieel bij de Cruise Terminal Rotterdam. De delegaties van de overgebleven deelnemende landen komen per schip aan en lopen vervolgens voor de gelegenheid over een turquoise gekleurde loper. De eerste halve finale vindt plaats op dinsdag, gevolgd door de tweede op donderdag. Zaterdag is de dag van de grote finale.

