Pianist Mikdad imponeert op Elisabethwedstrijd, maar is niet door naar de finale

Pianist Aidan Mikdad (19), dit jaar de enige Nederlandse deelnemer aan de Belgische Koningin Elisabethwedstrijd, speelde vrijdagavond een indrukwekkende halve finale. Een plek in de finale wist hij er echter niet mee te bereiken.

2021 is een pianojaar op het hoog aangeschreven muziekconcours in Brussel dat jaarlijks de disciplines viool, piano, cello en zang afwisselt. Het is maar zelden dat een Nederlander deelneemt aan het concours. Mikdad was dit jaar de jongste deelnemer; elf jaar jonger dan de oudsten van de in totaal 58 internationale deelnemers aan de eerste ronde.

Corona maakte het dit jaar moeilijker de jury te overtuigen. Om iedereen veilige repetities te garanderen, speelden maar twaalf deelnemers in de halve finale, zoveel als eigenlijk in de finale staan. De zes finaleplekken gingen naar drie Russen, twee Japanners en een Fransman. Allen zijn tussen de 26 en 29 jaar oud.

Mozarts 17de Pianoconcert miste in de uitvoering van Mikdad wat overtuigingskracht, maar in de zachtste delen is hij een klein wonder met een impressionistische touché. In de solistische stukken bleek hij een verhalenverteller die moeiteloos golft in dynamiek. Zijn stevige passages kunnen wat staccato zijn. Hij lijkt snel over te willen gaan tot de volgende passage vol zachtheid. Wars is hij van overdrijving of uiterlijk vertoon. Mikdad zit stil, volledig geconcentreerd, luisterend. Af en toe lees je verbazing of verrukking op zijn gezicht, alsof hij de muziek ook maar voor het eerst hoort.

Lef

Zachtheid is geen tegenhanger van lef. Mikdad zette de moeilijke Nocturne pour la main gauche seule op. 9/2 van Aleksandr Skrjabin op zijn programma; een stuk voor de linkerhand. Prachtig licht speelt hij in de hoogte, waar de linkerhand normaal zelden komt. Zelfverzekerd zijn de lage subtiele crescendo’s. Met zijn laatste stuk, Après une lecture du Dante van Franz Liszt, bewijst hij wel degelijk stevig te kunnen spelen, en ook dat zonder overdrijvingen. Na een lang, fabelachtig uitgesponnen crescendo verschijnt er terecht een glimlachje op zijn gezicht. Mikdad heeft het zijn tien jaar oudere collega’s absoluut niet makkelijk gemaakt.

Er spelen zelden Nederlanders in de halve finale van de Elisabethwedstrijd, laat staan in de finale. De laatste keer dat een Nederlander de eindronde piano wist te halen was in 2010. Hannes Minnaar bemachtigde toen de derde prijs. Daarvoor was de enige Nederlandse pianist die ooit in de finale stond Rian de Waal in 1983 (zevende prijs).

De finales van de Elisabethwedstrijd vinden plaats tussen 24 en 29 mei. Alle optredens zijn terug te zien op koninginelisabethwedstrijd.be