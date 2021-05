Pensioenfonds zet Shell onder druk en eist vergroening

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) schaart zich bij de beleggers die meer duurzaamheid van Shell eisen. Het een na grootste pensioenfonds van Nederland (251 miljard euro) vindt dat het olie- en gasconcern zijn uitstoot niet snel genoeg vermindert. Bij de aandeelhoudersvergadering dinsdag zal PFZW tegen het transitiebeleid van Shell stemmen. Voor het eerst steunt het fonds ook de jaarlijkse resolutie van de activistische beleggersgroep Follow This, die oliebedrijven oproept te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Eerder steunden beleggers als Aegon, Nationale-Nederlanden en Achmea al de resolutie van Follow This.

De stap van het grote PFZW is illustratief voor de trend dat beleggers meer eisen stellen aan bedrijven op het gebied van klimaatbeleid. Een meerderheid van de aandeelhouders van het Amerikaanse olie- en gasbedrijf ConocoPhillips riep het concern afgelopen week op om zelf concrete doelen te stellen om de uitstoot terug te brengen. En bij BP steunde vorige week woensdag bijna 21 procent van de aandeelhouders de oproep om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs en dus op korte termijn al de uitstoot terug te brengen. Ook bij BP gaf PFZW steun aan Follow This.

Noord-Koreaanse meerderheden

Beide resoluties – moties bij aandeelhoudersvergaderingen – waren het werk van Follow This, dat al in 2016 Shell opriep om aan ‘Parijs’ te voldoen. Vijf jaar geleden kreeg die oproep steun van 2,7 procent van de aandeelhouders. Vorig jaar was dat 14,4 procent. Dat zijn ongekende percentages bij aandeelhoudersvergaderingen. Meestal kan het bestuur op Noord-Koreaanse meerderheden rekenen en krijgt kritiek nauwelijks weerklank.

„Als belegger zeg je eigenlijk tegen het bestuur ‘ik weet het beter’, terwijl een oliebedrijf natuurlijk veel meer weet van zijn sector”, zegt oprichter Mark van Baal van Follow This. „Inmiddels zie je een verschuiving: jullie weten meer van olie, zeggen beleggers nu, maar wij hebben meer verstand van de gevolgen van klimaatverandering voor onze aandelen.”

Dinsdag zullen de beleggers niet alleen gaan stemmen over Follow This. Als eerste oliebedrijf gaat Shell voortaan elke drie jaar zijn klimaatbeleid aan de aandeelhouders voorleggen voor „een adviserende stem”.

Volgens de beheerder van het pensioenvermogen van de zorgsector, PGGM, verdient Shell lof voor de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maar is de weg daarheen niet de juiste. „Het eerst produceren en dan afvangen of compenseren [van de uitstoot] is voor de langere termijn sowieso niet de oplossing”, aldus Geraldine Leegwater van PGGM tegen NRC.

Het Akkoord van Parijs uit 2015 moet ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2 graden, en bij voorkeur tot 1,5 graad. Begin dit jaar zegde Shell voor het eerst toe om in 2050 geen uitstoot meer te veroorzaken. Om de opwarming te beperken, moet de mondiale uitstoot al op korte termijn fors dalen. Tot 2030 houdt Shell zijn productie van olie en gas in elk geval op peil, en moet de uitstoot dalen door grotere efficiency.

Ook voor het roemruchte Britse hedgefund The Childrens Investment fund (TCI), dat in 2007 de splitsing van ABN Amro veroorzaakte, is het beleid op korte termijn van Shell aanleiding om voor Follow This te stemmen. „Zonder doelen op de korte termijn, komen we nergens”, zei manager Chris Hohn vorige maand tijdens een seminar van Follow This. Voornemens voor de lange termijn noemde hij „vage toezeggingen die geen effect hebben”. Hohn riep grote beleggers op kritisch te zijn als bedrijven met plannen komen. „Je naait je beleggers een oor aan als je tegen hen zegt dat je bedrijven verantwoordelijk houdt, maar tegelijkertijd vóór plannen stemt die niets voorstellen.”

