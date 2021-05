Netanyahu: militaire operatie in Gaza gaat door

De militaire operatie van het Israëlische leger tegen Hamas in de Gazastrook komt voorlopig nog niet tot een einde. Dat heeft premier Benjamin Netanyahu van Israël zondag in een toespraak gezegd die live op televisie werd uitgezonden. „Wij gaan net zo lang door als nodig is om voor u, de burgers van Israël, de kalmte en rust te herstellen”, zei de premier. Bij luchtaanvallen zondag in Gaza vielen aan Palestijnse zijde zeker 42 doden, onder wie tien kinderen, en raakten veel huizen beschadigd. Volgens de Israëlische autoriteiten was de aanval gericht op een tunnel.

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres heeft zondag opgeroepen tot een staakt-het-vuren in de regio. Hij sprak van „een zinloze cyclus van bloedvergieten, terreur en vernietiging” en waarschuwde voor „verwoestende gevolgen”. De Veiligheidsraad van de VN kwam zondag opnieuw samen om te praten over het conflict tussen Israël en Palestina. Ook daar werd duidelijk hoe beide partijen tegenover elkaar staan. De Israëlische ambassadeur bij de VN zei dat Hamas volgens hem „met voorbedachten rade” de strijd met zijn land heeft aangewakkerd. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken beschuldigde Israël juist van „agressie” tegen het Palestijnse volk.

Volgens Netanyahu zal het tijd kosten om de rust te doen wederkeren in de Gazastrook. In het gebied is de spanning hoog opgelopen, nadat aan Palestijnse kant anderhalve week geleden woede was ontstaan over de uitzetting van Palestijnse families in een wijk in Oost-Jeruzalem. Daartegen werd geprotesteerd, waarna het tot confrontaties kwam tussen Palestijnse demonstranten en de Israëlische politie. Het harde optreden van de politie zou de woede aan Palestijnse kant hebben vergroot. De militante Palestijnse beweging Hamas vuurde ter vergelding afgelopen maandag honderden raketten af op doelen in Israël.