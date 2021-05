Lieke Martens wint Champions League met FC Barcelona

Voetbalster Lieke Martens heeft zondag de Champions League voor vrouwen gewonnen met FC Barcelona. In de finale in het Zweedse Göteborg versloeg Martens met het Spaanse team Chelsea met 4-0. Martens, die in de basis begon en de hele wedstrijd speelde, had onder meer met een directe assist een aandeel in de ruime overwinning.

FC Barcelona, dat eerder al kampioen werd in de Spaanse competitie, kwam na een minuut al op voorsprong door een eigen doelpunt van Leupolz. Binnen het kwartier zorgde aanvoerder Putellas uit een strafschop voor de 2-0. Bonmati scoorde ruim vijf minuten later de 3-0, waarna Hansen - na een dribbel van Martens - er van dichtbij 4-0 van maakte.

Voor Barcelona betekent het de eerste Champions League voor vrouwen in de geschiedenis. Twee seizoenen terug haalde de Spaanse club ook de finale, maar toen was het Franse Olympique Lyon met 4-1 te sterk. Lyon won het Europese toernooi overigens de afgelopen vijf seizoenen.

Lieke Martens (28) werd in 2017 uitgeroepen tot voetbalster van het jaar. In datzelfde jaar werd de aanvalster met het Nederlands elftal Europees kampioen en verdiende zij een transfer naar FC Barcelona.