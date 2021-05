‘Jongens, alsjeblieft, importeer dat conflict niet naar Nederland’

Meeleven met familie en vrienden in Israël. Dat is hoe veel Joodse Nederlanders reageren op het geweld, stelt voorzitter Ronnie Naftaniel van het Centraal Joods Overleg. „Men vraagt zich af of familie en vrienden veilig zijn. Mensen moeten naar de schuilkelders. Niet vanwege gerichte bombardementen, maar vanwege raketten die zonder doel worden afgeschoten, in de hoop dat ze iets raken. Dat maakt het extra eng.”

Een andere reden tot zorg is dat, anders dan in vorige conflicten, het geweld ook is opgelaaid in de Israëlische steden zelf. „Relaties tussen Joden en Palestijnen die doorgaans redelijk zijn geweest, staan ineens onder druk.” Het Centraal Joods Overleg riep eerder in een verklaring de bevolking van Israël op „zich niet door extremistische provocateurs te laten opjutten en het samenleven op basis van respect en gelijkheid te hervatten”.

Naftaniel constateert dat een huisuitzetting in Jeruzalem, „ook al vind je die onrechtvaardig”, geen raketbeschietingen in Jeruzalem en Tel Aviv wettigt en signaleert dat groeperingen aan Arabische én Joodse kant baat hebben bij „het opstoken van gevoelens”. Naftaniel: „Er is sprake van polarisatie. Die wordt aan beide kanten aangezet door extremistische provocateurs.”

Beeldvorming

Rabbijn Menno ten Brink van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam stoort zich aan het gebrek aan berichtgeving over Israëlische slachtoffers. „Het is duidelijk dat er aan Israëlische zijde minder slachtoffers zijn dan in Gaza. Maar ook in Israël zijn kinderen omgekomen.” Over „gebrek aan feiten” alsmede de „eenzijdige beeldvorming” in de media klaagt ook Sasja Martel, schrijfster, docent Jodendom en directrice van het Joodse Hospice Immanuel in Amsterdam. „Er wordt altijd alleen vanuit compassie met Palestijnen naar dit conflict gekeken. Maar stel dat er op Amsterdam een raket komt, dan staat de wereld op zijn kop. In het geval van Israël wordt het land als de agressor gezien. En niet als land dat goed voor zijn burgers zorgt, schuilkelders bouwt en een Iron Dome [raketafweersysteem] heeft, zodat het aantal doden beperkt blijft. Terwijl Gaza geen schuilkelders heeft omdat Hamas het vele geld dat men krijgt, alleen gebruikt voor wapens.”

Lees ook over de pro-Palestinademonstraties: ‘Je wordt wakker, opent Insta en ziet een dood kindje’

Ze belt regelmatig met haar twee dochters die beiden in Israël wonen. „Ik leef enorm mee. Ze moeten omgaan met een voortdurende dreiging, ze hebben anderhalve minuut om naar een schuilkelder te rennen.” Haar dochters werken in de zorg en ervaren sinds kort „wantrouwen”. Martel: „Waar je in Nederland nooit iets over hoort, is dat in Israël door allerlei mensen wordt samengewerkt. Overal werkt men in gemêleerde teams: Joden, Arabieren, Russen. Maar nu is er een sfeer van: horen wij nog wel bij elkaar?”

Iedereen heeft een mening

Er is veel onbekendheid, meent ook Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Ze irriteert zich aan „onkunde” in de media. „Iedereen heeft een mening over dit conflict, maar slechts heel weinig mensen hebben kennis.” Ze heeft veel contacten met Israël. „Ik kreeg vannacht nog appjes vanuit een schuilkelder in Beer Sheva. Daar zat een vriendin van mij met haar kind van vier. We leven intens mee. Zoals we ook de ogen niet sluiten voor de verschrikkingen in Gaza. Je wil zeker op dit moment geen Gazaan zijn.”

Voet signaleert dat het in Nederland op straat „niet vrolijker wordt” door de gebeurtenissen. „Ik ben waakzaam.”

Waar hoopt ze op? „Er zullen veel anti-Israël demonstraties komen. Ik hoop dat die netjes kunnen verlopen. Daar heb ik een hard hoofd in. In Duitsland werd tijdens zo’n demonstratie ‘Scheiss Juden’ geroepen. Ik hoop dat we daarvan verschoond blijven. Ik zeg: jongens, importeer alsjeblieft dat conflict niet hier naartoe.”

Veel emoties maar rustig

Ziet voorzitter Ronnie Naftaniel van het Centraal Joods Overleg dat het conflict in het Midden-Oosten in Nederland doorwerkt? „U bent de zesde journalist die me dit vraagt. Er zijn veel emoties, bij Joden en bij Palestijnen. Ze uiten hun gevoelens en demonstreren. Mensen voelen zich ook wel bedreigd. Desalniettemin is het rustig. Het eerste incident moet ik nog zien.”

Lees ook: Volgt er op de oplopende strijd een oorlog?

Ook rabbijn Menno ten Brink van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam waarschuwt dat het conflict in het Midden-Oosten niet moet overslaan naar Nederland. Het begin is al te zien. Ten Brink: „Iedereen mag demonstreren, ook tegen de staat Israël. Je mag zelfs een vlag weghalen, al doet dat pijn in mijn hart. Maar het recht op demonstratie stopt als je in het wilde weg gaat spugen en roept dat alle Joden dood moeten, zoals ik heb gehoord. Daar moet keihard tegen worden opgetreden. Antisemitisme moet worden aangepakt. Dit soort excessen moet de kop worden ingedrukt. De Joodse, de Arabische en de Islamitische gemeenschap moeten samen optrekken en zich niet tegen elkaar laten uitspelen.”

Weerzinwekkend

Ten Brink noemt het geweld in Israël afschuwelijk, „met name het fanatisme waarmee aan Hamas-kant wordt geopereerd, net als dat van Palestijnse jongeren – dat is heel eng”. Israël moet zich verdedigen. „Zonder verdediging zou Israël niet meer bestaan.” Maar het geweld is van beide kanten „weerzinwekkend”, aldus de rabbijn. „Ook als een Arabische man uit zijn auto wordt getrokken door Joden is dat absoluut af te keuren.” Hij is voorstander van twee staten. „Gaza had allang de Palestijnse staat kunnen zijn. Maar het enige wat Hamas daar doet, is geld besteden aan duizenden raketten die ze op Israël afschieten. Als Hamas daar weg zou zijn en de Palestijnen gewoon zaken gingen doen met Israël, dan zou er minder haat, armoede en ellende zijn. Dat is mijn droom. Niet alle dromen komen uit, maar ze zeggen weleens: je bent geen realist als je niet blijft dromen.”