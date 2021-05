‘Je wordt wakker, opent Insta en ziet een dood kindje’

Begaan met het lot van de Palestijnen kon je op zaterdag in Den Haag flink dóór-demonstreren. Rond twee uur begon op de Hofplaats een demonstratie van de ‘Students for Palestine’, georganiseerd door Leidse studenten.

En maar iets later begon het alweer vol te lopen op Het Plein, voor het Tweede Kamergebouw. En weer iets later liepen plukjes mensen richting Malieveld, vaak met Palestijnse sjaals rond het hoofd of Palestijnse vlaggen als een cape over de schouders gedrapeerd.

Lees ook: Pro-Palestina- en pro-Israëldemonstraties in Amsterdam, Joods monument besmeurd

Op de Hofplaats staan rond half drie een paar honderd mensen in een lichte miezer, véél meer dan de organisatie verwachtte. Abdurrahman Ghallab (28) is vluchteling uit Jemen en hij kwam er speciaal voor uit het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie (Friesland). „Ik weet hoe angst en onveiligheid voelen”, zegt hij. „Ik weet wat het is om te moeten vluchten.”

De bezetting van Palestina is onacceptabel, zegt Ghallab. „Je neemt iemands land in. Tot op de dag van vandaag worden er bewoners gevangen genomen of gedood, soms zelfs kinderen.” Dat is onmenselijk, zegt hij. En het is ook nog eens Suikerfeest deze dagen. „De Israëliërs doen dat expres. Het lijkt wel of ze de Palestijnen een gewoon, menselijk en gelukkig leven niet gunnen.”

Pro-Palestijnse demonstraties

Niet alleen in Den Haag wordt gedemonstreerd. Ook in Maastricht was zaterdag een pro-Palestijnse demonstratie. Op zondag zijn er demonstraties in Amsterdam, Groningen en Nijmegen. In Utrecht liep vrijdag een demonstratie uit de hand toen de coronamaatregelen werden genegeerd en zo’n honderd demonstranten werden aangehouden.

In Den Haag verloopt het zaterdag rustig. Er zijn tientallen agenten, ze kijken in tweetallen vanaf de zijkant rustig toe. Pas aan het eind van de middag wordt de sfeer grimmiger op het Malieveld. Daar worden zes mensen aangehouden, vanwege agressief gedrag naar politiemensen.

In de binnenstad blijft het vriendelijk. „We willen dat zoveel mogelijk mensen zich bewust worden van de extreme situatie waarin de Palestijnen zitten”, legt Amira Hatem (20) uit. Ze studeert aan de TU Delft. „We hopen dat de internationale druk wordt opgevoerd om een einde te maken aan de ellende die nu al meer dan 70 jaar duurt.” Ze is op de demonstratie samen met Tarek Helmy (20) en Nader Kamaly (26). Hatem en Helmy zijn uitwisselingsstudenten uit Egypte, Kamaly komt uit Syrië en heeft een verblijfsvergunning. Vanwege de vele buitenlandse studenten is de voertaal Engels.

Lees ook het verhaal over hoe deze week de relatieve rust tussen Israëliërs en Palestijnen bedrieglijk bleek.

Nader Kamaly kent persoonlijk veel Palestijnen die naar Syrië vluchtten. Vervolgens vluchtte híj weer vijf jaar geleden naar Nederland. „Ik voel misschien beter aan dan anderen wat het betekent om je geboorteland te verlaten.”

Machteloos

Veel demonstranten zijn gekomen om de „awareness” te vergroten. Ze hebben het idee dat de benarde en uitzichtloze situatie van de Palestijnen niet goed naar voren komt in de media. Amira Hatem vindt dat ook. „Het narratief is dat het om een strijd tussen twee gelijke partijen gaat. Dat is niet zo. De Israëliërs hebben de wapens en macht, de Palestijnen kunnen een paar raketten afvuren maar zijn feitelijk machteloos.”

Foto John van Hamond

„Spread the word”, zeggen ook Fiorella (Colombiaans/Italiaans, opgegroeid op Aruba), Alice (Belgisch/Duits) en Sophie (Noorweegs/Frans, opgegroeid in Brussel), met het bord Free Palestine onder hun arm. Ze studeren alle drie Political Science in Leiden. „Dit is het minste dat wij kunnen doen”, zegt Fiorella. Ook zij vinden dat de ‘mainstream media’ niet evenwichtig berichten, waardoor er geen urgentie wordt gevoeld om eindelijk een einde te maken aan de voortdurende onderdrukking van de Palestijnen. Als voorbeeld laten ze op hun telefoon een bericht zien uit The New York Times. Kop bij het artikel: ‘Evictions in Jerusalem become Focus of Israeli-Palestinian Conflict’. Wat had dat moeten zijn volgens hen? ‘Forced Expulsions in Jerusalem become Focus of Palestinian Struggle’, natuurlijk!

Ze denken dat zij zich extra betrokken voelen door social media en dat dat voor veel jonge mensen geldt. Je kunt bijna niet om de filmpjes en foto’s van lijdende Palestijnen heen die via social media pijlsnel worden verspreid, zeggen ze. Sophie: „Je wordt wakker, opent Insta en ziet een dood kindje. Dat hakt erin.”

Omar Al Sadeh (21) is een van de organisatoren. Als Nederlander van Palestijnse afkomst en student Security Studies aan de Universiteit Leiden, discussieerde hij hartstochtelijk mee in de groepsapp van de studenten International Studies. „Palestijnen zijn tweederangsburgers in Israël”, zegt hij. „Dat is de essentie van het probleem. Ze kunnen niet vrij reizen, niet vrij werken, zoals Israëliers wel kunnen. Dat werkt in elk facet van het leven door. Palestijnen hebben een waterreservoir op het huis, de Israëliërs hebben stromend water. Ik geef een klein voorbeeld.”

Checkpoint

Zijn familie komt uit Nablus, hij gaat er regelmatig op bezoek en heeft tal van voorbeelden, ook uit eigen ervaring, hoe Palestijnen het leven lastig wordt gemaakt. Hij vertelt smakelijk wat hij allemaal moet invullen en regelen voor hij een gezellig dagje naar Tel Aviv kan vanuit Nablus, zelfs met zijn Nederlandse paspoort. „En dan heb ik het nog niet eens over de situatie bij het checkpoint, waar we de bus uit moeten, tussen hekken ingeklemd moeten wachten, eindeloos controles ondergaan, terwijl joodse Israëliërs gewoon door kunnen lopen.”

In de groepsapp ontstond het idee om een demonstratie te organiseren. Een groepje van negen studenten ging aan de slag. Frederieke van der Molen (24) vroeg toestemming bij de gemeente, aanvankelijk voor 30 man. „Al gauw zagen we dat het er veel meer werden”, zegt ze. „Het worden er 150, gaven we door aan de gemeente.” Twintig vrienden zouden rondlopen in een geel hesje en iedereen vragen een mondkapje te dragen en afstand te houden. „Dat ging prima”, zegt Frederieke, „we kregen complimenten van de politie.”

„We hopen”, zegt Omar, „dat mensen bereid zijn om zich echt te verdiepen in de situatie van de Palestijnen. Nu zeggen veel mensen: ‘Dit is té complex. Laat maar'. Het ís complex, maar juist daarom moeten we ons er niet bij neerleggen. Niet alle Israëliers zijn zionisten, niet alle Palestijnen steunen Hamas. Veel Israëlïers én Palestijnen willen in vrede samenleven. We willen het academische debat daarover meer op gang brengen. Dit is de kans op verandering.”