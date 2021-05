Ik sta in de rij, dus ik leef – als Nederlander

Als Nederlander sta je in de rij. Vroeger, toen het Oostblok nog bestond, waren daar de rijen, voor banken en winkels die we nu ‘essentieel’ noemen. Wij uit het Westen keken meewarig toe. Maar die achterstand hebben we ingehaald met de uitvinding van de ‘toeristische rij’: we vertrokken met zovelen naar Praag en Boedapest dat we er zelf in de rij stonden en de autochtonen ons verbaasd aankeken.

Als Nederlander sta je in de rij vandaag de dag, zeker voor de traiteur op zaterdag, waar de mensen hun opgeschorte restaurantbezoek proberen te compenseren.

Ik bevestig dat ik leef, dat ik als Nederlander leef: ik sta in de rij. Geen hele lange; een zeer rustige dag op Schiphol. Er heerst reiskoorts, maar dat is vaak zo op vliegvelden. Eindeloos checken mijn medereizigers hun paspoort, hun papieren; niets vergeten? Het is niet moeilijk om hier je weg te vinden want alle looproutes zijn uitgetekend, en de borden met aanwijzingen gebruiken alleen hoofdletters. Hoe ik het dan toch voor elkaar krijg niet te weten waar ik heen moet? Toch maar de man in het hesje aangeschoten. Vakanties beginnen bij wijze van voorpret altijd met een black-out en met stress.

De rij schuift op, het is een goede, een lopende rij, een rijdende file, zogezegd. Zo passeren we steeds meer balies, waar steeds om weer andere papieren wordt gevraagd. Nu moet ook mijn jas uit. Waar moet ik heen met mijn documenten?

Als wachtenden in de rij zijn we niet allemaal gelijk, de distinctiedrift is blijvend. De één is een typische Lloret de Mar-klant, de ander een Oman-reiziger. Dezelfde beslommeringen, maar toch weer een ander ‘traject’.

Hemelvaartsdag, 2021. Ik bewonder de efficiency van de stewards, hun professionele humeur, het logistieke genie van de lopende band. Ik sta in de rij voor de Rai in Amsterdam, als op een rustige dag op Schiphol, en wacht op mijn vaccinatie. Uitgeprint mailbericht, gezondheidsverklaring, paspoort, ‘wat is uw geboortedatum?’ Ik schuif door, de rij volgend naar de man of vrouw met het spuitje. Daarna, al weer volautomatisch verder naar de ‘wachtruimte’: 15 minuten. Een lounge, zo’n zeventig mensen in lome berusting van hun ‘departure’.

Pfizer heeft in korte tijd de status van Oman gekregen, AstraZeneca staat onderhand bekend als Lloret de Mar, en wij nemen die prikken ter preventie. Trouwens ook om straks weer te kunnen vliegen en in eenzelfde rij te staan, maar dan met onze boarding passes in de hand.

Het is bekend: elke virusuitbraak, waar dan ook ter wereld, bloedt vanzelf dood bij voldoende vliegbewegingen. Schiphol heeft nu al veel dependances: al die gestroomlijnde vaccinatiehallen, overal in het land.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.