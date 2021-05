‘Ik ben nergens voor veroordeeld, maar als journalist ben ik wel af’

De bus baant zich een weg door de woelige straten van Istanbul als ze elkaars blik voor het eerst vangen. Zij is Ans Boersma, een 25-jarige journalist uit Nederland, die droomt van een correspondentschap in Turkije. Hij is een 27-jarige man met donkere krullen, die naast haar gaat zitten en zich voorstelt als Ziyad. Hij is gevlucht uit Syrië.

In gebrekkig Engels volgt een geanimeerd gesprek, dat begint bij Turks eten en eindigt bij oorlog en familie. Ze hebben allebei een conservatieve achtergrond. Zij komt uit de gereformeerd-vrijgemaakte kerk, hij kent de Koran uit zijn hoofd. Bij de eindhalte wisselen ze nummers uit.

Vijf jaar later loopt Ans Boersma het immigratiekantoor in Istanbul binnen om een reisdocument op te halen, als ze plotseling wordt meegenomen door de politie. Op die dag, 16 januari 2019, krijgt ze te horen dat ze een gevaar is voor de Turkse staatsveiligheid. Onder veel mediabelangstelling wordt ze de volgende morgen op het vliegtuig naar Nederland gezet. De reden? Nederland blijkt in stilte Turkije te hebben geïnformeerd over haar relatie met een Syrische terrorismeverdachte: de jongen uit de bus.

Nadat ze voor elkaar vielen en de man naar Nederland kwam, werd hij in 2017 in het Amsterdamse debatcentrum De Balie herkend als een voormalig officier van de terroristische strijdgroep Jabhat al-Nusra. Het Openbaar Ministerie startte een onderzoek en verdenkt hem inmiddels van zeventien moorden. En Boersma zou zijn visumaanvraag voor Nederland onjuist hebben ingevuld.

De zaak rond de ‘Balie-strijder’ krijgt, zeker nadat zijn relatie met de Nederlandse journaliste bekend wordt, veel publiciteit. Nog altijd bepaalt de zaak haar leven, zegt Ans Boersma (nu 32) terwijl ze koffiebonen in haar maler schept. Sinds haar uitzetting woont ze hier, in een woongroep net buiten het centrum van Utrecht. Hoewel er bijna tweeëneenhalf jaar zijn verstreken sinds ze haar Turkse appartement met al haar spullen achter moest laten, heeft ze nog altijd amper journalistiek werk. Veel vroegere opdrachtgevers zijn afgehaakt. Het Financieele Dagblad, waarvoor ze correspondent in Turkije was, zegde de samenwerking op. Sollicitaties werden afgezegd. Een groot vrouwenblad dat haar net had aangesteld als webredacteur, wilde vanwege dat verleden toch weer van haar af. Turkse kennissen blokkeerden haar nummer. „Als je in verband wordt gebracht met terrorisme, word je in een hoekje van de maatschappij gedrukt”, zegt Boersma. „Ik ben nog nergens voor veroordeeld, maar als journalist wel af.”

Boersma heeft haar hoop gevestigd op donderdag, wanneer haar zaak eindelijk voor de rechter komt. Het OM verwijt haar het plegen van ‘valsheid in geschrifte’: de visumaanvraag voor haar Syrische ex bevatte onjuiste gegevens. Maar of dat haar aan te rekenen is? „Ik weet zeker dat ik als een vrij vrouw naar buiten loop”, zegt Boersma. „Er is in deze zaak met een kanon geschoten op een mug.”

Raakvlakken

Twee maanden na de ontmoeting in de bus in 2013, keert Boersma terug naar Turkije. Voor een journalistieke reportage, maar ook om Ziyad beter te leren kennen. Er zijn veel raakvlakken. Hun religieuze achtergrond, die ze allebei minder zijn gaan praktiseren. De oorlog in Syrië, waar ze beiden zeer begaan mee zijn. Boersma zet zich als vrijwilliger in voor Syrische vluchtelingen, Ziyad is er zelf één.

Rechtzaak OM: valsheid in geschrifte Journalist Ans Boersma (1988) verschijnt donderdag voor de rechter. Haar wordt verweten dat zij in mei 2014 onjuiste gegevens zou hebben ingevuld bij de visumaanvraag voor haar Syrische ex-vriend Abdelaziz A. Na komst naar Nederland werd hij herkend door andere vluchtelingen als kopstuk van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. Volgens het OM heeft Boersma zich hiermee schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. De zaak tegen Abdelaziz A. moet nog inhoudelijk behandeld worden door de rechtbank. Hij wordt verdacht van terroristische activiteiten in Syrië, waaronder het plegen van zeventien moorden.

Over zijn verleden in Syrië krijgt ze op dat moment nog weinig te horen. Pas later hoort ze dat hij opgesloten zat, in een Syrische martelgevangenis. En zich na vrijlating in 2011 aansloot bij de oppositie tegen het Assad-regime. Maar niet voor lang; zodra het extremisme de overhand kreeg in het verzet, zou hij in 2012 Syrië zijn ontvlucht. Boersma gelooft hem. „Wie ben ik om een Syriër te vertellen wat hij in zo’n oorlog had moeten kiezen? Ik beoordeelde hem op hoe ik hem leerde kennen: als iemand die het allemaal achter zich wilde laten”.

Bij een derde bezoek, in april 2014, verblijven ze samen in een appartement in Istanbul. Ze gebruikt zijn iPad, voor werk. Maar zijn Twitter-account staat nog open. Haar oog valt op foto’s van in zwart geklede mannen met wapens. Wie dat zijn? Ziyad stelt haar gerust; hij volgt die accounts alleen maar om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Syrië.

Ondertussen maakt hij zich wel degelijk zorgen om hoeveel zijn vriendin te weten is gekomen, blijkt uit gesprekken die door inlichtingendienst AIVD zijn afgeluisterd. Zo vertelt hij later aan zijn broer waar Boersma is achtergekomen. „Ik hield contact met de strijders via Twitter. (..) Ik ging iets halen en ben vergeten mijn iPad af te sluiten. (..) Ze zag wat dingen en foto’s, en zo. Verdomme.”

Ziyad vertelt haar daarna dat hij in zijn paspoort eigenlijk Abd Alazez (ofwel: Abdelaziz) heet. Ook daar zoekt ze niets achter. Er zijn zoveel mensen met een andere roepnaam. Later blijkt het een vals paspoort te zijn.

Met dat paspoort vraagt hij een visum aan in Nederland, om bij Boersma op bezoek te komen. In de aanvraag stelt het koppel dat Abdelaziz zakenman is en een bachelordiploma op zak heeft. Wist Boersma dat dit niet klopte? „Hij zei dat hij een diploma had gehaald en heeft dat document zelf bijgevoegd bij de aanvraag.”

De aanvraag wordt afgewezen, maar Abdelaziz weet op eigen gelegenheid alsnog Nederland te bereiken en komt in een asielzoekerscentrum. Hij is onder de indruk van Nederland, zegt Boersma. „Dat we hier verkiezingen kunnen houden, zonder dat er geweld aan te pas komt. Dat vond hij bijzonder.”

Geen toekomst samen

Met de relatie gaat het minder goed. In 2015 zegt hij tijdens een tripje naar Parijs dat hij een toekomst met haar niet ziet zitten. Ze modderen nog even door, maar als Abdelaziz een paar maanden later een eigen woning krijgt toegewezen en gaat werken bij Starbucks in Amsterdam, gaat het uit. Hij maakt nieuwe vrienden. De islam praktiseert hij al langer niet echt meer. Hij is gestopt met bidden, doet niet meer mee aan de ramadan. Liever bezoekt hij festivals, met zijn haren in een hip knotje, waar ook drugs wordt gebruikt. Boersma: „Hij had de behoefte om te vergeten wat er allemaal is gebeurd.”

Lees ook: ‘Valse papieren voor vriend’

Abdelaziz lijkt op dat moment wel het boegbeeld van integratie: een oorlogsvluchteling die het leven leidt van een hoofdstedelijke hipster. Maar in 2017 haalt het verleden hem in. Op een Syrische bijeenkomst in De Balie in Amsterdam herkennen andere Syriërs hem als een voormalig kopstuk van terreurorganisatie Al-Nusra. Hij vlucht het debatcentrum uit, maar het incident komt in de publiciteit. Kamervragen volgen: wie is deze man? Waarom loopt hij vrij rond? Een jaar later wordt hij opgepakt.

Als Ans Boersma oktober 2018 hoort van de arrestatie, zit ze in Turkije, waar ze haar naam heeft weten te vestigen als correspondent voor onder meer het Financieele Dagblad. Ze heeft dan nog geen idee dat de politie ook achter háár aan zit. De politie wil haar horen over haar ex. In plaats van haar te bellen, schrijven ze op 28 september 2018 de Turkse politie aan over haar vluchtgegevens. De Nederlandse politie-liaison in Ankara schrijft de Turken dat Boersma een relatie heeft of had met een persoon ‘die een hoge functie binnen de terreurorganisatie Jabhat Al Nusra zou hebben’. De melding komt urgent over, ook omdat de liaison er nog een paar keer achteraan belt. Turkije begrijpt uit de hulpvraag dat de journaliste zélf banden heeft met Al Nusra.

Het betekent: exit Ans Boersma.

Nog altijd begrijpt ze niet waarom de Nederlandse politie dit via Turkije heeft gespeeld. „Als je me wilt horen, krijg ik toch hopelijk een uitnodiging of belletje. Daarnaast was ik structureel elke drie maanden in Nederland. Het is mij een raadsel waarom toen geen contact met mij is opgenomen.”

Nadat Boersma door Turkije wordt opgepakt om uitgezet te worden, neemt de Nederlandse consul contact op. Die weet, blijkt later uit interne stukken, dat haar uitzetting te maken heeft met de door Nederland gedeelde informatie over haar ex. Maar dat vertelt hij haar niet.

Daardoor denkt Boersma dat haar uitzetting te maken heeft met haar journalistieke activiteiten in Turkije. Een schending van de persvrijheid – zo treedt ze ermee naar buiten, richting de media, en haar opdrachtgevers. Dat dit later moet worden bijgesteld, wordt Boersma aangerekend.

In gesprek met OM over vergoeding

Achteraf geeft de politie toe dat het anders had gemoeten. Het OM verandert naar aanleiding van Boersma’s uitzetting zelfs de eigen richtlijn voor het uitwisselen van informatie met andere landen. In de nieuwe richtlijn is de speciale positie van journalisten opgenomen. Als Nederland ooit nog informatie over een journalist met een ander land wil delen, moet de hoogste leiding van het OM ervoor tekenen. Met Boersma zijn ze in gesprek over een schadevergoeding. Het OM bevestigt dit. „De schikkingsovereenkomst is nagenoeg gereed”, laat een woordvoerder weten.

Er is in deze zaak met een kanon geschoten op een mug

De zaak tegen haar ex volgt ze nauwelijks, zegt Boersma. „Sinds het uit is, is mijn leven verder gegaan. Ik weet niet wat ik er nog van moet vinden.” In verschillende zittingen heeft het OM een beeld geschetst van Abdelaziz als een terreurleider die onder meer executies uitvoerde. Hoe kijkt zij daar naar? „Ik wil afwachten wat er overeind blijft in zijn zaak”, zegt Boersma. Het valt op dat ze tijdens het interview niemand hard wil veroordelen of als schuldige wil aanwijzen. Waarom is dat? „Ik heb antropologie gestudeerd. Ik kan altijd iets vanuit iemand anders perspectief bekijken.”

Twee jaar geleden is haar leven gedeeltelijk op pauze komen te staan, zegt ze. Hoewel Ans Boersma vroeger „het type mens” was dat een vijfjarenplan had, kan ze haar toekomst niet meer uitstippelen. Pas na de rechtszaak zal blijken of ze weer aan de slag zou kunnen als correspondent.

Maar zou ze het nog willen? Onlangs is Boersma even in Libanon geweest, om te kijken hoe dat zou zijn. Ze moest helemaal opnieuw beginnen. Wéér een nieuw land leren kennen, een nieuwe taal eigen maken. „Mentaal is het wel een beetje op.” Soms droomt ze nog over een toekomst in Turkije. „Niet in deze fase, maar ooit woon ik daar in een oud huis aan de Bosporus.”