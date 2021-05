Griekse heupen

Na het intikken van de naam van Vangelis Pavlidis verscheen onderaan het beeldscherm van mijn laptop een zinnetje reclame: Griekenland is een land met prachtige eilanden. De wereld wordt steeds meer bestuurd door algoritmes. Een bescheiden zoektocht naar het wel en wee van een voetballer van Willem II leidt tot een dwingende flirt met een vakantiebestemming. Ik voel me niet op waarde geschat en wil schreeuwen: ‘Hé algoritme, toen jij nog niet eens bestond verbleef ik al op Griekse eilanden. Leer mij Paros, Antiparos en Sifnos kennen.’

De grootste irritatie van ongewenste reclame is dat er bemoeials met jouw manier van doen in de weer zijn. Het eigenstandig besluiten nemen wordt je ontnomen.

Vangelis Pavlidis maakte op de laatste speeldag van de competitie de allermooiste goal van het seizoen. Het was ook nog eens een belangrijk doelpunt: mede door zijn goal bleef Willem II definitief in de Eredivisie. Zijn bewegingen op weg naar het doel waren onnavolgbaar. Alles wat de verdedigers van Fortuna verwachtten, deed hij juist niet.

De tv-commentator sprak van een „wonderslalom”.

Een poging tot reconstructie: Pavlides (geboren te Thessaloniki, 21 november 1998) krijgt de bal. Hij staat buiten het strafschopgebied met zijn rug naar het doel. Bij het omdraaien raakt hij al een verdediger kwijt, met drie korte tikjes van zijn rechtervoet snelt hij naar voren, passeert weer een verdediger, tovert de bal bij iedere pas van zijn linker- naar rechtervoet, een Fortuna-speler valt om, de volgende misleidt hij met een schijnbeweging, hij sleept de bal weer een halve meter verder, de doelman komt uitgelopen, Pavlides houdt in en wipt in een split second de bal over de keeper in het doel.

Dit unieke doelpunt is de triomf van de solist. De snelle handelingen komen uit het niets. Er is geen tijd om na te denken, om nog eens te herinneren wat je op de training allemaal met de bal hebt geprobeerd. Het is waar musici en acteurs op toneel naar streven: ze willen zo vaak als mogelijk ‘in het moment’ zijn. Dat is lelijk Nederlands voor: het doen voor het denken uit.

De lenigheid van de spits was buitenaards. Griekse heupen van meegaand rubber, elastiek in de kuiten, knie- en enkelgewrichten vol met kruipolie.

Het contrast langs de kant kon niet groter. Trainer Zeljko Petrovic zat onder de morfine vanwege een zware hernia. Na het doelpunt stortte zijn lichaam als een jutenzak met oude botten van geluk in elkaar.

De vrijheid van handelen is een hoog goed in een voetbalwedstrijd. Vaak genoeg zijn elftallen gebonden aan de tactiek van een trainer. De angst om te doen waar je zin in hebt, sluipt erin. Het mooiste doelpunt van het jaar was een ode aan het onbezorgd spelen met een bal, aan een slalom beginnen en maar zien waar je uitkomt.

Het werk voor Vangelis Pavlidis zit erop. De Griekse spits uit Tilburg gaat zelf een vakantie uitkiezen.

Mooie eilanden in overvloed.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.