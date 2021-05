Fortuna Sittard beschuldigt FC Emmen van aanmoedigingspremie

Fortuna Sittard heeft een klacht ingediend bij de voetbalbond KNVB omdat FC Emmen de club vlak voor de laatste Eredivisie-speelronde een aanmoedigingspremie zou hebben aangeboden. Een dergelijke premie, ter stimulering van een zo goed mogelijk resultaat, is verboden volgens de reglementen van de KNVB. Dat bevestigt de voetbalbond zondag na berichtgeving door De Telegraaf. De KNVB gaat de aanklager betaald voetbal op de hoogte stellen, die naar aanleiding van de melding kan besluiten een onderzoek in te stellen. Om wat voor premie het zou gaan en wie deze aangeboden zou hebben, is niet bekend.

Fortuna sluit het seizoen af met een uitwedstrijd tegen Willem II. FC Emmen, met één punt minder dan Willem II, speelt zondag in Venlo tegen het al gedegradeerde VVV. De club uit Drenthe staat op de zestiende plek, wat deelname aan de play-offs betekent om degradatie te voorkomen. Uit aanmoediging tot een overwinning zou FC Emmen Fortuna een premie hebben aangeboden. Bij winst van Fortuna zou FC Emmen namelijk op een veilige vijftiende plek terechtkomen.

FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers ontkent de aantijgingen en stelt dat er alleen „wat geroezemoes” is geweest tussen zijn spelers en die van Fortuna, meldt persbureau ANP. Enkele spelers zouden het aanbod voor een aanmoedigingspremie vervolgens hebben neergelegd bij de directies, die daarop zouden hebben geweigerd. Lubbers stelt dat er van een officieel aanbod aan Fortuna echter geen sprake was.

In het verleden gebeurde het regelmatig dat clubs elkaar aanmoedigden tot een zo goed mogelijk resultaat in hun eigen belang. Naast premies ging het bijvoorbeeld om het aanbieden van bepaalde goederen via sponsoren. De KNVB heeft inmiddels in de reglementen opgenomen dat het voor clubs onderling is verboden om geld „en/of een of meer op geld waardeerbare prestaties” aan te bieden of aan te nemen en zo „directe invloed uit te oefenen”.