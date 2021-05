Everest blijft de sherpa’s roepen – ook tijdens de pandemie

Het is stil in Thamo. Kleine hangsloten op deur na deur vertellen dat niemand thuis is. Gesloten zijn de ramen. Leeg is het pad dat langs de huizen loopt en verder de berghelling op kruipt.

„De meesten zijn weg”, zegt Kanchima Sherpa, 48, zelf gebogen over een teil met was. De vrouwen van Thamo zijn maar voor even weg van huis. Die ochtend vertrokken ze met gevlochten manden op hun rug naar een lager gelegen dorp om tientallen kilo’s aan gesubsidieerde rijst op te halen.

De mannen daarentegen keren over een paar weken pas weer terug. Al weet je dat hier nooit helemaal zeker. In Thamo, dat door besneeuwde toppen wordt omgeven, hebben ze meer dan eens een zoon of echtgenoot aan Nepals klimtoerisme verloren. Geveld door lawines, brokken ijs of de hoogte die hun lichaam na al die jaren toch te grazen nam, terwijl zij bergbeklimmers vanuit heel de wereld hielpen toppen te bedwingen in de Khumbu-regio. ’s Werelds hoogste, Everest, voorop.

Dit jaar zou nog risicovoller worden, dat wist iedereen.

Kanchima Sherpa’s bovenlip is opgezwollen, alsof ze door een bij is gestoken. Haar huid is zo droog, dat deze in kleine schilfertjes loslaat. Komt door de kou, zegt ze. Een dag eerder keerde ze zelf terug van het basiskamp van Everest, op 5.364 meter hoogte. Samen met haar twee yaks, die ze op de heenweg had bepakt met etenswaar en andere goederen die het expeditieteam van haar man nodig had. Pas op, drukte hij haar bij hun afscheid op het hart. Vermijd drukke plekken. Het coronavirus is hier.

De pandemie heeft het dak van de wereld bereikt. Zaterdag brak een bekend expeditiebedrijf hun tocht naar de 8.849 meter hoge piek van Everest af, vanwege het groeiende aantal coronabesmettingen in het basiskamp. Een dag eerder annuleerde China alle expedities vanaf de Tibetaanse zijde, uit vrees dat klimmers die deze dagen vanuit Nepal het virus met zich meebrengen. Meerdere klimmers moesten al naar Kathmandu geëvacueerd worden.

De straten van Lukla, het startpunt van trekkingtochten en klimexpedities in de Khumbu-regio, zijn dit jaar aanzienlijk rustiger door de pandemie. Foto Eva Oude Elferink

Hoeveel precies, daarover doen alleen geruchten de ronde. De Nepalese regering houdt de lippen stijf op elkaar. Medische teams in het basiskamp is onofficieel hetzelfde opgedragen. Een van de artsen van de Himalayan Rescue Association, een ngo die in een kliniek in het basiskamp runt, wil tegenover NRC niet meer zeggen dan dat er „enkele gevallen” zijn. Voor „details en cijfers” verwijst hij naar het ministerie van toerisme. Dat laat herhaalde mails en telefoontjes onbeantwoord.

Ziekenhuisfoto’s op Facebook

Wat rest zijn berichten op sociale media van klimmers zelf. Zoals van de Noor Erland Ness, het ‘eerste’ geval. Midden april vermoedden artsen in het basiskamp dat zijn longen zich met vocht hadden gevuld, een symptoom van hoogteziekte. In het ziekenhuis in Kathmandu bleek iets anders: Covid-19. Terwijl de Noor foto’s van zijn ziekenhuisavonturen op Facebook deelde, ontkende het ministerie iets over corona op Everest te weten.

Voor de regering van een van de armste landen in Azië hangt veel af van het klimseizoen, dat van april tot juni loopt. Van de 2 miljard dollar die Nepal in 2019 aan toerisme verdiende, zo’n 7 procent van het bbp, kwam alleen al 300 miljoen van Everest. Een jaar later bleef daar door de pandemie weinig van over. Het land ging vlak voor het begin van het seizoen op slot.

Ruim een miljoen Nepalezen verloren hun enige inkomstenbron, vooral in de bergen. Expeditie- en trekkingsbedrijven zagen hun omzet tot nul teruglopen, sjouwers en gidsen waren ineens aangewezen op voedseluitgiften van de staat.

Dit jaar besloot de regering anders, ondanks waarschuwingen van epidemiologen over een tweede golf. Veiligheidsmaatregelen als een verplichte tiendaagse hotelquarantaine voor toeristen werd onder druk van de klimindustrie in maart geschrapt: een negatieve PCR-test was voortaan voldoende. En voor Everest alleen werden ruim 400 klimvergunningen vergeven (à 11.000 dollar, ruim 9.000 euro), meer dan in 2019, toen beelden van files op de top de wereld over gingen.

„We hebben geen andere opties”, zei het hoofd van Nepals toerismedepartement tegen The New York Times. „We moeten onze bergeconomie redden.”

Ten koste van wat, vroegen critici. En vooral: ten koste van wie?

Studeren dankzij de bergen

Thee? Kanchima Sherpa laat haar was de was en dirigeert haar bezoek naar de houten tafels en banken die de wand in haar woonkamer vullen. Overal staan blauwe tonnen. Sommigen gevuld met rijst, anderen met de zelfgebrouwen alcohol die ze in theekopjes aan haar buren serveert. Alle beetjes helpen, grijnst Sherpa, een gebloemde doek om haar haar gebonden.

In het dorpje Thamo behoren vrijwel alle inwoners tot de sherpagemeenschap. Foto’s Eva Oude Elferink

Thamo stulpt uit de berg als een aardverschuiving. De gekleurde daken zijn lukraak naar beneden op de helling gestrooid, tot de rand van een afgrond waarin een rivier stroomt. Daar ergens staat het huis van Sherpa. Grijs steen, groen met witte kozijnen. Net als vrijwel iedereen hier behoort ze tot de gemeenschap van wie de naam, haar naam, synoniem is geworden met het gevaarlijke werk dat de meeste mannen hier doen.

De bergen zijn verraderlijk, zegt Sherpa, blazend in haar thee met melk. Maar het is wel dankzij de bergen dat haar zoon in Kathmandu studeert en ook haar dochter naar school gaat. Zelf kan ze alleen haar naam schrijven. Sherpa’s man ging ook maar kort naar school. Hij begon met het tillen van de bagage van buitenlandse klimmers en klom gaandeweg op tot de assistent-begeleider van expedities, touwen en ladders spannend over de meest riskante stukken.

Per seizoen verdient hij nu 200.000 Nepalese roepies (1.400 euro), vertelt ze. Degenen die helemaal tot aan de top meegaan, kunnen op een veelvoud rekenen. Een fortuin in een land waar het minimum maandloon voor ongeschoolde arbeid omgerekend zo’n 100 euro is.

Vorig jaar was dat ineens allemaal weg. „Gelukkig hadden we een beetje spaargeld”, zegt Sherpa. „Maar nog een jaar hadden we niet gered.” Dus vertrok haar man in april naar Everest en maakte ze zelf al drie keer de tocht met haar yaks naar het basiskamp, waar ze 15.000 roepies mee verdient. Natuurlijk is ze bezorgd, zegt ze. Tot nu toe liep niemand in het gezin corona op, dat wil ze graag zo houden. „Waar moet het geld alleen vandaan komen als we binnen blijven?”

Op de weg van Lukla richting het basiskamp van Everest worden klimmers aan de coronamaatregelen herinnerd. Foto Eva Oude Elferink

Waar veel buitenlandse klimmers - Amerikanen, Russen, Bahreini – zich vooraf lieten vaccineren, ontbreekt het hun lokale staf aan eenzelfde bescherming. Evenals een dure verzekering.

In het veel geciteerde essay The Disposable Man ontleedde de Amerikaanse journalist Grayson Schaffer deze scheve verhoudingen al eens. „Voor iemand die betaalt om de top van Everest te bereiken, kunnen de gevaren misschien als een dobbelsteenworp worden gerationaliseerd”, schreef hij. „Maar als een werkveiligheidstatistiek is [de sterfte onder sherpa’s] schandalig.” Hun dodental stond toen op 173 volgens de Himalayan Database.

Een jaar later ging die verder omhoog: in 2014 kwamen 16 sherpa’s om toen zij touwen bevestigden langs de Khumbhu ijsklif, het gevaarlijkste stuk op Everest. Bijna alle expedities dat jaar werden opgeschort, mede na protesten van sherpa’s over de summiere compensatie van 400 dollar die de regering de nabestaanden wilde betalen. Dat werd uiteindelijk opgehoogd naar 5.000 dollar.

Met de jaren kwam er wel iets van een vangnet. Zo moeten klimbedrijven verplicht verzekeringen afsluiten voor hun lokale staf die medische kosten en eventuele reddingsoperaties dekt en dienen zij enkele duizenden dollars uitbetalen bij overlijden. Maar volgens sherpa’s met wie NRC sprak zijn de werkelijke kosten vaak veel hoger dan waarvoor ze zijn verzekerd.

Niemand wil iets zeggen

Hij heeft alleen een ongevallenverzekering, vertelt Ana Tshering Lama, 49. Gebroken benen, dat werk. Maar corona? „Ik weet niet…” En weg is zijn stem. „Sorry”, klinkt het een fractie van een seconde later. „Het bereik hier in het basiskamp is grillig.” Lama is dan al een week of twee op Everest, waar hij twee IJslandse klimmers naar de top gaat helpen. „Het is eng”, zegt hij. „We horen verhalen over corona. We horen helikopters. En niemand hier die iets wil zeggen.”

Contact met de andere kampen is er dit jaar niet. „Iedereen blijft in zijn eigen bubbel.” Ook Lama en zijn team. Hij had de consequenties vooraf gewogen, zegt hij. „Ik had alleen nooit verwacht dat 400 vergunningen vergeven zouden worden. Ik dacht 100, 150 misschien en dat het risico dus wel zou meevallen.” En nu zitten ze daar: met 2.000 man, inclusief begeleidende staf.

Zo zijn er meer die de regering overhaast optimisme verwijten. Net als in buurland India loopt de coronasituatie in Nepal volledig uit de hand. In Kathmandu en de grensregio’s kunnen de ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet meer aan. Er gelden lockdowns, internationale vluchten zijn geschrapt en het tekort aan medisch zuurstof is zo nijpend, dat aan de bergbeklimmers is gevraagd alsjeblieft hun cilinders mee terug te nemen.

Op Dhaulagiri, een andere top, werden expedities al afgebroken. In het basiskamp daar testten vorige week 19 klimmers en sherpa’s positief.

Het nieuws wordt door de achterblijvers in Thamo minutieus gevolgd. Facebookberichten worden doorgelezen, de laatste updates met de buren besproken. Haar man liet zich niet tegenhoudeen, zegt Lakhpa Dolma Sherpa, 34. De muren van haar huis hangen vol met lijstjes met certificaten en foto’s van haar man, zwaaiend vanaf besneeuwde toppen. Everest beklom hij al vijf keer.

Sherpa heeft nachtmerries over lawines. En nu ook over corona. „Iedere keer als hij weggaat, slaap ik slecht, eet ik slecht. Pas als hij weer terug is, gaat dat over.” Maar wat kan ze zeggen? Hij doet dit voor hen. Voor haar, hun twee zoons. „Hij heeft beloofd voorzichtig te doen.”

Met medewerking van Shristi Kafle