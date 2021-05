Een bombardement in Gaza, vanuit vier perspectieven

De afgelopen dagen regende het raketten op Israël en bommen op Gaza. In de Gazastrook werden zeker vier woon- en kantoortorens getroffen, waaronder het elf verdiepingen tellende gebouw waarin internationale media-organisaties waren gevestigd. De torens zakken door hun hoeven: een precisieraket wordt laag het gebouw in gestuurd, zodat het de gewenste kant op valt.

Het huis van Khaled al-Malfouh was geen bekend gebouw. Er gingen geen internationale verklaringen van afschuw uit toen het tegen de grond ging. Het was niets bijzonders, een huurflatje in een woonwijk in het noorden van Gaza – een van de vele die deze week werden getroffen.

Meestal waarschuwt Israël burgers dat hun huis op het punt staat te worden gebombardeerd, met een telefoontje of met een lichte raket die wel geluid maakt maar geen schade veroorzaakt. Dat gebeurt een paar minuten voor de klap, net genoeg om je kinderen bij elkaar te zoeken en de trap af te rennen. Of net niet genoeg, zoals dinsdag bij een bombardement waarbij een moeder met een gehandicapte zoon omkwam.

De afgelopen paar nachten waren er zoveel bombardementen dat de waarschuwing er vaak bij inschoot. Gazanen die beide meemaakten, noemen de bommenregen „nog erger dan de oorlog van 2014”. Wat gebeurde er afgelopen week? Eén bombardement, vier perspectieven.

Het perspectief van de

Palestijnse burger

Kwart over twaalf ’s nachts. Khaled al-Malfouh, 25 jaar oud, zit in het huurflatje waarin hij met zijn moeder en broer woont. Zijn getrouwde zus is er ook, met haar drie kleine kinderen.

Dan stort zonder enige waarschuwing het plafond neer. Ze zitten vast onder het puin, maar de platen beton hebben zich als een tent over hen uitgevouwen. Bewegen kan Al-Malfouh niet, maar zijn telefoon doet het nog. Hij belt de reddingsdiensten, die hen na een donker en angstig halfuur weten te bevrijden. Ze komen er met relatief lichte verwondingen af.

De tranen staan Al-Malfouh in de ogen als hij aan zijn bovenburen denkt. Met de bovenbuurman was hij even buiten gaan kijken. Ze hadden gehoord dat een flatgebouw iets verderop gebombardeerd zou worden. Een luchtalarm of schuilkelders, die hebben ze in Gaza niet. „Anders kom je voor de zekerheid met je gezin bij ons zitten”, zei Al-Malfouh voordat hij weer naar binnen ging en zijn buurman de trap opliep naar zijn eigen appartement. Dat zou er niet meer van komen.

„Zijn vrouw stond bij hun huisdeur te wachten toen de bom viel”, vertelt Al-Malfouh. „Ze zijn allemaal dood, zijn zwangere vrouw, vier kinderen. En hij.” Ook de buren naast hen kwamen om. Niemand weet waarom hun huis werd getroffen: er vonden voor zover de bewoners weten geen Hamasactiviteiten plaats in dit gebouw.

Het perspectief van het

Israëlische leger

Het leger stuurt continu berichtjes de wereld in via WhatsApp-groepen en sociale media. Donderdagochtend vroeg stond daarin dat het leger „een aantal strategisch belangrijke gebouwen van de terroristische organisatie Hamas” had geraakt, waaronder de belangrijkste bank. De nacht daarop voerde het leger wederom talloze aanvallen uit in het noorden van de Gazastrook, met als doel het tunnelnetwerk onklaar te maken waarmee Hamas troepen en wapens ondergronds verplaatst - ook wel ‘de Metro’ genoemd omdat het onder de hele stad doorloopt. Wat het strategische belang van Al-Malfouhs woonhuis was, kan of wil het leger niet vertellen.

De databank met militaire doelen wordt volgens de woordvoerder „een halfuur van tevoren” nog geactualiseerd. Uit getuigenissen van ex-soldaten blijkt dat die controle in elk geval tijdens de vorige Gaza-oorlog, in 2014, beperkt was: er werd niet elke keer gekeken of het nog steeds een militair doel was. Het aantal verwachte burgerslachtoffers werd ingeschat op basis van rekenmodellen.

„Wij doen er alles aan om burgerdoden te voorkomen”, is het mantra van het Israëlische leger. „Vóór elke aanval worden burgers gewaarschuwd.” De vraag waarom dat dit keer niet lijkt te zijn gebeurd, blijft onbeantwoord.

Het perspectief van de

Hamasbeweging

Terwijl Israël de bombardementen presenteert als noodzakelijk om de duizenden raketten van Hamas op Israëlische burgers te stoppen, verklaart de Hamasbeweging op haar beurt elke raketaanval als een reactie op een Israëlische actie. Het begon allemaal als vergelding voor de „Israëlische agressie” in Jeruzalem. Met de raketten die Hamas dit weekend afvuurde, moesten Israëliërs volgens de militante beweging betalen voor de dood van kinderen en vrouwen door een bombardement op een vluchtelingenkamp. De aanvallen op Tel Aviv waren een vergelding voor het opblazen van de kantoortoren met internationale media. Ook de twee opeenvolgende nachten vol bombardementen moesten een antwoord krijgen, verklaarde Hamas vrijdag op zijn website: „Al-Qassam brigades (de militaire tak van Hamas, red.) hebben de stad Ashdod aangevallen met een serie raketten als reactie op het doden van burgers in het noorden van de Gazastrook.” Over het dreigende grondoffensief van Israël hebben de Hamasleiders eveneens iets te zeggen: „Als Israëlische troepen voet in Gaza zetten, zal de dood hen tegemoet komen […] Een grondinvasie zal voor ons een gelegenheid zijn om onze voorraad gevangenen en lichamen van Israëlische troepen uit te breiden, we staan klaar om hun een harde les te leren.”

Het perspectief van de

Israëlische burger

In Ashdod, een kuststad in het zuiden van Israël, ging het luchtalarm de afgelopen week dagelijks af. „Was dat vrijdag of zaterdag, ik weet het niet meer”, verzucht projectontwikkelaar Guy Saar (33). „Het is routine geworden. Een droevige routine.” Zodra de sirene gaat, heeft Saar zo’n 45 seconden om in de bomkamer te komen. Gelukkig is die binnenshuis, dankzij een overheidsregeling die eigenaren van oude huizen aanmoedigt zo’n kamer te laten versterken en op te laten knappen. „Mijn dochtertje en de hond slapen in de veilige kamer, mijn vrouw en ik rennen erheen zodra het alarm afgaat.” Saar prijst zich gelukkig dat zijn dochtertje acht maanden is en dus nog niet begrijpt wat er gebeurt, in tegenstelling tot oudere kinderen die in de schuilkelders huilend en bang tegen hun ouders aankruipen. Hij beseft dat bij aanvallen tegen Hamas aan de andere kant onvermijdelijk burgerslachtoffers vallen. „Mijn hart gaat uit naar de mensen in Gaza die door Hamas worden gegijzeld.”

Saar hoopt dat deze keer Hamas „eens en voor altijd” wordt uitgeschakeld. „Ik zit liever nog een week in de schuilkelder als dat nodig is, en dat Hamas dan dood is”, zegt Saar. „Anders zullen we de komende vijftig jaar nog niet slapen.” Veel vertrouwen heeft hij er niet in. „De geschiedenis leert dat je nooit weet wanneer de volgende keer zal zijn.”

Met medewerking van Sami Ajrami