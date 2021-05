De ommekeer van Willem II die niemand meer verwachtte

Op 31 januari van dit jaar, vijf dagen nadat Adrie Koster was ontslagen als hoofdtrainer bij Willem II, won de Tilburgse ploeg in het eigen stadion onder de nieuwe coach, Zeljko Petrovic, met 2-0 van FC Emmen. Duidelijker kan een omslagpunt, achteraf gezien, niet zijn. De feiten wijzen nu, na de laatste speeldag van het gedenkwaardige Eredivisieseizoen 2020-2021, uit dat het verschil tussen handhaving op het hoogste niveau (Willem II) en de nacompetitie (FC Emmen) één punt is.

Het leek een volkomen hopeloze klus, waarvoor Petrovic werd gesteld in die koude laatste week van januari. Slechts tien punten had Willem II bij elkaar weten te sprokkelen in de eerste negentien wedstrijden. In de laatste vijftien duels onder Koster had de club één keer weten te winnen. De achterstand op een concurrent als VVV-Venlo was al opgelopen tot twaalf punten. ‘Niet rechtstreeks degraderen’ werd de opdracht die Petrovic meekreeg van zijn bazen, algemeen directeur Martin van Geel en zijn secondant, technisch directeur Joris Mathijsen.

Opleving

Over het nut van het ontslag van trainers in de professionele sport zijn hele bibliotheken volgeschreven, maar bij Willem II lijkt de januari-ingreep van Van Geel en Mathijsen vruchten te hebben afgeworpen. Onder Petrovic leerde Willem II weer wat winnen was. Op de slotdag van het seizoen, zondag, wonnen de Tilburgers in het eigen Koning Willem II Stadion met 2-1 van Fortuna Sittard, en klommen daarmee zelfs naar de veertiende plaats.

Directe concurrent FC Emmen, dat net als Willem II een opmerkelijke opleving doormaakte in de tweede seizoenshelft en vanuit een kansloze positie een weg naar boven vond, won zondag weliswaar met 4-0 bij het al gedegradeerde VVV-Venlo, maar kwam daarmee niet van de zestiende plaats af. RKC Waalwijk redde het vege lijf op doelsaldo, ondanks een 3-0 nederlaag in de Kuip, op bezoek bij Feyenoord.

Willem II kwam zondagmiddag vlak voor rust op voorsprong door een schitterend doelpunt van Vangelis Pavlidis. De Griekse spits dribbelde als Zlatan Ibrahimovic, voor Ajax tegen NAC in augustus 2004, door de defensie van Fortuna en nadat hij een aantal Limburgers had uitgekapt, wipte hij de bal over doelman Yanick van Osch. Kort na rust maakte Zian Flemming echter gelijk. Het winnende doelpunt werd halverwege de tweede helft gemaakt door de Zweedse aanvoerder Sebastian Holmén.

Door de uitslagen van het laatste weekend leverde Petrovic, die de voorbije weken ook nog werd geplaagd door een acute hernia, dus méér dan hem bij zijn aanstelling gevraagd was. Een dag na de medische ingreep, begin deze maand, meldde hij zich weer op de club.

Europa League

Lijfsbehoud voor Willem II is een pak van het hart voor Van Geel, die zijn club vorig jaar nog op de vijfde plaats had zien belanden toen het coronavirus een einde maakte aan de competitie. Die eindstand had Willem II nota bene nog een ticket opgeleverd voor de voorrondes van de Europa League – en toenmalig coach Koster kreeg in november een welverdiende contractverlenging wegens zijn geleverde prestaties sinds de zomer van 2018. Dat het snel bergafwaarts kan gaan met carrières in het betaald voetbal, zeker voor trainers, is voor niemand een geheim.

Overigens lieten de spelers van Rangers FC in die Europese voorronde zien dat de internationale ambities van een Nederlandse subtopper ook weer niet al te serieus moeten worden genomen. In Tilburg werd het afgetekend 4-0 voor de Schotten.

Met de zege op Fortuna op de slotdag nam clubman Jordens Peters voor de camera’s van ESPN zichtbaar opgelucht afscheid van het seizoen. „We waren eind januari dood en begraven”, zei Peters, die al negen jaar voor de Tilburgse club speelt. „Maar we hebben onszelf opgericht. Het is een groot compliment hoe we met z’n allen hebben gevochten. Vooral onze jonge spelers gaan hier profijt van hebben in de toekomst.”

Zijn coach Petrovic was na het – achteraf winnende – doelpunt van Holmén zo blij dat hij naar zijn spelers sprintte, vergetend dat hij nog herstellende is van de hernia. „Dat ging niet goed. Nu valt het wel weer mee, maar ik heb er ook een stuk of zes pillen ingegooid”, zei Petrovic. Hij zei vooral trots te zijn dat Willem II zich heeft gehandhaafd. „Uit vijftien duels hebben we 21 punten gehaald. Dat is een geweldige prestatie, de jongens hebben het geweldig gedaan.”

De trainer liet verder blijken dat hij wel bij Willem II wil blijven, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Petrovic zei onder meer dat de selectie op sterkte moet komen, zeker als bepalende spelers vertrekken.