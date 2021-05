Colombiaan Egan Bernal maakt indruk in Giro-etappe en pakt het roze

De Colombiaan Egan Bernal heeft zondag met een machtige demarrage de macht gegrepen in de 104de editie van de Ronde van Italië. De 24-jarige renner van Ineos Grenadiers plaatste zijn beslissende aanval op de slotklim naar Rocca di Cambio, waarin het asfalt de laatste anderhalve kilometer in een grindpad veranderde.

Daar wist Bernal als voormalig mountainbiker wel raad mee. Hij schoot in de laatste kilometer weg bij onder anderen Remco Evenepoel (Deceuninck–Quick-Step) en de ranke Rus Aleksandr Vlasov van Astana. Onderweg naar de top verpletterde Bernal en passant de droom van de Nederlander Koen Bouwman (Jumbo-Visma), die tot dat moment met zijn Franse medekoploper Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) uit leek te gaan maken wie de eerste echte bergrit van deze Giro zou winnen.

Onderweg naar Campo Felice was er, na een beginfase vol aanvallers die zich maar niet konden loswurmen van het voortrazende peloton, al veel gebeurd. Met als dieptepunt de duizelingwekkende salto die de Sloveen Matej Mohoric maakte. Hij sloeg vooraan op volle snelheid in de afdaling over de kop, waarbij zijn fiets in tweeën brak. Mohoric stond vrijwel meteen weer op, maar verliet even later per ambulance de koers.

Maar toen het laatste gravelstof was neergedaald, beklijfde vooral het losgebarsten duel tussen Bernal en Evenepoel. Het Belgische talent, net 21 jaar, draagt als renner van de grootste wielerploeg van België de druk van een hele wielernatie op zijn schouders. Ogenschijnlijk zonder schroom, Evenepoel is niet vies van een gepeperde uitspraak en blaakt steevast van het zelfvertrouwen bij iedere koers waar hij aan de start staat. Het maakt hem tot een welhaast on-Belgische figuur, waarbij zijn zelfverzekerdheid vaak wordt verward met een zekere mate van hooghartigheid.

Doodsmak

De vraag voor de komende twee weken is of Evenepoel de grote verwachtingen kan waarmaken. In Vlaanderen zijn ze lyrisch over zijn toekomst en staan de media bol van werkelijk iedere beweging van de coureur, die op sociale media honderdduizenden volgers heeft. Maar deze Giro is zijn eerste koers nadat hij op 15 augustus in een steile afdaling over een muurtje het ravijn was gekukeld in de Ronde van Lombardije – hij brak bij die val onder meer zijn bekken. Het is de vraag of een favorietenrol negen maanden na die doodsmak wel realistisch is.

Egan Bernal op weg naar de ritzege. Foto Fabio Ferrari/Getty Images

Ook Egan Bernal kende veel blessureleed. De Colombiaan won als 22-jarige de Ronde van Frankrijk in 2019 – toen de jongste winnaar sinds 110 jaar – maar kampte nadien langdurig met rugpijn, veroorzaakt door een beenlengteverschil. Hij stapte vorig jaar om die reden als titelverdediger uit de Tour en is eigenlijk pas net hersteld. Hij zegt sinds eind december weer pijnvrij te kunnen trainen en heeft na lange tijd het plezier in zijn sport hervonden.

Na zondag zweeft Bernal op een roze wolk. Hij won zijn eerste etappe in een grote ronde en pakte ook nog eens tien bonificatieseconden. Daarmee staat hij in het klassement vijftien seconden voor op Evenepoel, die even leek te kraken op het onverharde pad naar de finish, maar zich herpakte. Eerder op dag had een legertje bulldozers het grind van deze settore sterrato waar mogelijk nog vlak gestreken. Vooraf had Evenepoel de onverharde weg „een beetje sensatie voor niets” genoemd en hij vreesde vooral een lekke band. De minder uitgesproken Bernal hield zich wijselijk op de vlakte.

Woensdag krijgen Bernal en Evenepoel ruim 35 kilometer aan grindwegen voor hun kiezen in de op voorhand spraakmakende etappe naar Montalcino. Maar hun tweestrijd, met de Rus Vlasov als outsider, zal waarschijnlijk drie dagen later pas echt ontbranden op de zo gevreesde Monte Zoncolan. Op die klim met stijgingspercentages tot wel 27 lijkt Bernal in het voordeel.

Eerste week

De eerste week van de Giro leverde meer mooie verhalen op dan de machtsgreep van Bernal. Zoals de solozege van Taco van der Hoorn in derde etappe. De 27-jarige Nederlander, vijf maanden geleden nog zonder contract en in 2017 lange tijd, zonder uitzicht op herstel, uit koers door een zware hersenschudding, werd aan het begin van dit seizoen in extremis opgenomen door de kleine Belgische ploeg Intermarché-Wanty Gobert.

De Italiaan Filippo Ganna, ploeggenoot van Bernal, kan nu al terugkijken op een geslaagde Giro; hij won niet alleen de openingstijdrit te winnen, maar reed zich tevens, in de roze trui, op kop van het peloton leeg voor zijn ploeg.

Bij de sprinters maakte Caleb Ewan zijn status waar door twee ritten te winnen. De Australische sprinter stapte zaterdag uit koers, naar eigen zeggen met kniepijn, maar wellicht ook om krachten te sparen voor zijn droom om dit jaar in alle drie de grote rondes een rit te winnen. De afwezigheid van Ewan biedt hoop voor Jumbo-Visma-sprinter Dylan Groenewegen, die na negen maanden schorsing terug is in het peloton. Hij kwam vooralsnog niet verder dan een vierde en zevende plek in de twee massasprints waarin hij zich mengde.

Groenewegen moet de komende twee weken, met Bauke Mollema, voor Nederlands succes gaan zorgen. De 34-jarige Mollema jaagt in Italië op een ritzege. De afgelopen dagen ging hij regelmatig zonder succes in de aanval. De gelouterde Groninger in dienst van Trek-Segafredo liet zich ook bewust op achterstand rijden, in de hoop bij een volgende aanval de ruimte te krijgen om zijn eerste ritzege te pakken in de Giro d’Italia en daarmee zijn ‘trilogie’ te volbrengen. Eerder deed hij dat al in de Ronde van Spanje (2013) en Tour de France (2017).