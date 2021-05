Tien lichamen gevonden op woonerf oud-agent in El Salvador

Op het erf van een voormalig politieagent in de stad Chalchuapa in El Salvador zijn tien lichamen gevonden. Dat meldt persbureau AP zaterdag. Het gaat om zeven vrouwen en drie kinderen jonger dan tien jaar oud. Een aantal van hen lag mogelijk zo’n twee jaar begraven rondom het huis van de man. In de omgeving van de woning liggen mogelijk nog meer lichamen begraven, waarnaar nog wordt gezocht.

De 51-jarige oud-politieagent is op 8 mei gearresteerd door de politie. Hij wordt verdacht van een onbekend aantal zedenmisdrijven en in totaal dertien moorden. De leeftijden van de jongste slachtoffers worden geschat op 9, 7 en 2 jaar oud. Meerdere van de misdrijven zouden in opdracht zijn uitgevoerd. De Salvadoraanse justitie heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd voor negen andere verdachten.

De oud-agent werd bij zijn arrestatie beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van een 57-jarige vrouw en haar 26-jarige dochter, meldt het Duitse persbureau DPA. De buren van de man hadden de politie gebeld toen zij een vrouw om hulp hoorden roepen. De twee slachtoffers werden levenloos in zijn huis aangetroffen in een plas bloed. Hun lichamen vertoonden sporen van seksueel misbruik. Volgens AP heeft de man inmiddels bekend dit tweetal te hebben vermoord.

De man is in 2005 ontslagen als agent, wegens seksueel agressief gedrag. Volgens verschillende media zou hij daarvoor vijf jaar gevangenisstraf hebben gekregen.