Sympathiek, maar het klopt niet

Een prentenboek over de maan, waar je ook nog wat van opsteekt: het is een sympathiek idee. Prentenboeken over dieren zijn er genoeg, maar de maan speelt meestal maar een bijrol – zoals in de klassieker Welterusten, kleine beer van Martin Waddell en Barbara Firth. Hemellichamen krijgen vaak pas een promintentere rol in non-fictieboeken voor iets oudere kinderen, zoals bijvoorbeeld in het vorig jaar verschenen Hadden de Grieken al raketten van Govert Schilling en Tjarko van der Pol.

Het boek Onze maan! Haar reis om de aarde van het Koreaanse duo Jung Chang-hoon en Jang Ho lijkt zich met de grote, illustraties en de korte teksten wél op een jong lezerspubliek te richten. Je zou het zo kunnen gebruiken als voorleesboek voor kleuters, en vervolgens voor het slapen gaan nog even samen naar de maan kijken. In toegankelijke taal behandelt het boek de verschillende maanfasen, en uitdrukkingen als ‘het wassen van de maan’. Ook staat er een proefje met een zaklamp in om te begrijpen hoe het komt dat we zoveel verschillende verschijningsvormen van de maan zien.

Juist omdat het in essentie zo’n leuk en leerzaam boek is, zijn de fouten die erin zijn geslopen extra jammer. Zo staat er in de tekst dat je over de maan spreekt als ‘zij’, en over de zon als ‘hij’. Dat is in het Koreaans wellicht zo, maar volgens de Van Dale zijn zon en maan beide in principe vrouwelijk (al mag de mannelijke vorm ook gebruikt worden).

Storender wordt het bij de illustratieve schema’s onder aan elke pagina, waarbij geschreven staat dat de maan opkomt in het oosten en weggaat in het westen – alleen is dat in de illustraties net andersom te zien. Zo wordt het voor jonge kinderen wel heel ingewikkeld om het verschil tussen oost en west te leren.

Onze maan! is kortom een mooi prentenboek om kinderen nieuwsgierig te maken naar de maan, maar om astronomische kennis op te doen is het toch beter om een ander boek erbij te pakken. Of om gewoon samen naar de nachtelijke hemel te kijken en daar een verhaaltje bij te vertellen.

Jung Chang-hoon, ill. Jang Ho, vert. Alma Huisken: Onze maan! Haar reis om de aarde. Christofoor, 40 blz. € 15,95 ●●●●●