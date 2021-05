Solidariteitsdemonstratie is vooral protest tegen ‘premier van de loze beloftes’

„Jeugdbescherming, waar zijn onze kinderen?”, staat er op een spandoek dat zaterdag door grootouders Wineke en Jan Schoonbeek omhoog wordt gehouden. Hun kinderen zijn uit huis geplaatst vanwege een „onveilige thuissituatie”. Ze willen aandacht voor de kwestie en „voor iedereen die gemangeld wordt door het systeem”.

Officieel protesteren demonstranten op De Dam in het centrum van Amsterdam deze zaterdagmiddag tegen de manier waarop betrokkenen in de Toeslagenaffaire worden behandeld. Maar onder de ruim honderd aanwezigen is een veel bredere onvrede voelbaar. Die komt zaterdagmiddag samen in het protest ‘Ongekend Onrecht, Gerechtigheid Nu!’, georganiseerd door gedupeerden in de Toeslagenaffaire.

Bij een twee uur durende manifestatie spreken ouders en sympathisanten hun onvrede uit. Over het regeringsbeleid. Over de behandeling in en afhandeling van de affaire. En over de „loze beloftes” van premier Mark Rutte.

Het kabinet beloofde in december dat ouders die slachtoffer waren geworden van de behandeling door de Belastingdienst een compensatie zouden krijgen van 30.000 euro .

Op de deadline van 1 mei hadden elfduizend mensen hun compensatie gekregen. Dat was een stuk minder dan de ruim 25.000 mensen die zich hadden aangemeld. Een „grote groep ouders” heeft volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) geen recht op een vergoeding. Intekenen op de regeling kon iedereen doen, waarna de Belastingdienst de aanvragen zou wegen.

Solidair met gedupeerden

Onder de aanwezigen zaterdag zijn opvallend veel demonstranten die zelf weinig met de Toeslagenaffaire te maken hebben, maar zich solidair verklaren met de gedupeerden. De kwestie „emmert” volgens hen maar door.

„Onbegrijpelijk dat die deadline van 1 mei niet is waargemaakt”, vindt Emma Vogt uit Amersfoort. Ze houdt een papieren handje in de lucht met daarop de tekst ‘Stop’. „Ik kom niet vaak naar demonstraties, maar hier moest ik bij zijn. Ik vind het belangrijk om solidariteit te tonen met al die ouders die hiervan slachtoffers zijn geworden. Dit is een schandaal waarin veel wat er mis is met de overheid samenkomt.”

De overheid, zegt Carola uit Amsterdam (die niet met haar achternaam genoemd wil worden, en die zelf geen gedupeerde is in de Toeslagenaffaire), heeft een verplichting tegenover burgers om hen met vertrouwen tegemoet te treden. „Niet met wantrouwen. Ze moeten doorhebben dat ze het voor de burger doen. Dat het over mensen gaat.”

Onder de ruim honderd aanwezigen zijn zaterdag ook vertegenwoordigers uit de politiek. Sylvana Simons van BIJ1 is er, samen met een hoop lokale aanhangers. Ze zwaaien met regenboogvlaggen met teksten als ‘Compensatie Nu’ en ‘Hey Mark, hoe vind je het zelf gaan?’

De Haagse politiek is met ook nog Renske Leijten (SP) en Farid Azarkan (Denk) sowieso goed vertegenwoordigd. Ze spreken de menigte één voor één toe en beloven: „Dit mag nooit meer gebeuren.”

Beloftes bij Nieuwsuur

Onvrede over de afwikkeling van de Toeslagenaffaire ging zaterdagmiddag samen met een groter ongenoegen: dat over Mark Rutte. De premier zat afgelopen maandag bij tv-programma Nieuwsuur om zijn „radicale ideeën” over een nieuwe bestuurscultuur te presenteren.

Lees ook: De zeven voornemens van Mark Rutte - wat zei de premier precies?

Rutte sprak over een betere toegang tot het recht en een overheid met een menselijker gezicht. Ook wil hij dat burgers die geen gehoor krijgen bij uitvoeringsorganisaties terecht moeten kunnen bij „een club die tussen kabinet en Kamer staat”.

Emma Vogt keek niet naar de uitzending. Ze „wist toch al wat er gezegd zou worden”. „Dat er dan mensen toch nog teleurgesteld raken dat de ideeën zo radicaal niet zijn, verbaast me echt. Hij is als verantwoordelijke niet de man die met oplossingen kan komen, zoveel was al wel duidelijk.”

Ook de Amsterdamse Carola heeft geen vertrouwen meer in een premier, al beweert hij dat hij zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. „Hij heeft drie kabinetten lang de kans gehad. Dan komt-ie nu met zoiets als een ombudsman. Die hebben we al. En die kan nog zoveel rapporten schrijven, als de overheid er niks mee doet, wat heb je er dan aan?”