Is die Haga nog bij elkaar? Of is zijn kompaan Smolders inmiddels ook al voor zichzelf begonnen? En had Thierry nou wel of geen corona? En was collega-Kamerlid Jan Paternotte nou boos op Thierry omdat hij in de wandelgangen een amicaal schouderklopje van de besmette rechtse roerganger ontving of is hij sowieso niet gediend van fysiek contact met iemand uit die hoek? Is het een idee om, als alle maatregelen rond de coronapandemie niet meer nodig zijn, vast te houden aan de gewoonte om een bode de microfoon met een nat lapje te laten ontsmetten? In elk geval na een interruptie van Freek Jansen. En bij de heer Rutte als hij weer eens liegt dat hij niet liegt. Over geheugenverlies gesproken: heeft de politieke paljas Theo Hiddema al gereageerd op de repeterende partijbreuk? Of laat hij het kleuterklasgedoe deze keer aan zich voorbijgaan? Als we het toch over bejaarden hebben: is mevrouw Den Haan nog bij elkaar? Of is die lieverd ook al onderverdeeld in een Lijst Liane en een Hok Den Haan?

Al deze vragen denderden door mijn hoofd toen ik op Hemelvaartochtend in het zonnetje naar de ijdeltuitenpodcast van Thierry en zijn vriend Arie Boomsma zat te luisteren. Een vriendin tipte mij. Volgens haar was het satire van de bovenste plank. En ze had gelijk. Hoogtepunt in dit uurtje topamusement is de bekentenis van Thierry dat hij tijdens zijn verkiezingstournee als een popster ontvangen werd op Urk.

Die laatste regel heb ik drie keer teruggespoeld. Als een popster op Urk. Daar achteraan vertelt hij dat een van zijn beveiligers voor Mick Jagger heeft gewerkt, maar dat deze ervaren man dit soort taferelen nog nooit had meegemaakt. De grond op het diepgelovige schiereiland trilt nog na. Alsof Jezus terugkeerde op aarde. Een soort omgekeerde hemelvaart. Arie luisterde vol ontzag naar zijn vriend en ik voelde als buitenstaander het kippenvel op Arie zijn tattoos.

Omdat de podcast al lang geleden is opgenomen komt de smaakvolle vrijheidsposter die Thierry voor 4 mei via het internet verspreid heeft niet ter sprake. Of het moet op het eind van het podcastuurtje zijn geweest. Toen was ik namelijk alweer met iets anders bezig. Waarmee? Of Frank de Boer Wappie Weghorst meeneemt naar het EK en of je die na een doelpunt mag knuffelen?

Ondertussen verheug ik me op maandagavond. Dan wordt het interview van Matthijs met de vijftigjarige Máxima uitgezonden. Ik kijk daar naar uit. Ten eerste omdat ik Máxima een interessante golddigger vind en vooral omdat ik hoop dat Van Nieuwkerk mocht vragen wat ’ie vragen wilde. Domweg omdat het 2021 is en niet meer 1955. Transparantie! Of zal er toch weer een bibberbange angsthaas van de RVD allerlei zaken hebben afgekeurd? In Noord-Korea zijn ze minder streng als je daar iets aan Kim Jong-un wil vragen. Hier moet iedereen middeleeuws buigen voor deze koninklijke Duitsers. Waarom eigenlijk? Zijn ze zelf ook niet toe aan iets meer humor, avontuur en oergezonde vrijpostigheid?

Op welke vragen ik vurig hoop? Of haar oudste dochter Amalia over haar 1,6 miljoen zakgeld per jaar strafrente moet betalen aan de bank of dat dat voor haar niet geldt? Of laat zij zich adviseren door haar achteroom Bernhard en gaat ze met de zuurverdiende centen huisjes melken?

Andere vraag: wast Máxima als trouwe echtgenote de jachtkledij van haar man als hij thuiskomt van een gezond middagje zwijntjes schieten op ons Kroondomein? Of doet Willy dat als een echte geëmancipeerde huisman 2.0 zelf? En hoe krijg je dat bloed van die arme beestjes het beste uit zijn kleren? Ariel Pods of gewoon ouderwets Witte Reus op zestig graden?

Ik vind dat leuke vragen en ik vrees dat het voor Max ook weer eens wat anders is. Beetje leven in die brave ballenbak. Misschien heeft ze voor ons ook nog wat culinaire zuigzwijntjesrecepten? Iets met oranjebitter ofzo. Dan laten we de vragen over die rare herfstvakantie en die ordinaire speedboot deze keer schieten. Ik heb er zin in.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven