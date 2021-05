Picasso-schilderij geveild voor 103 miljoen dollar in New York

Een schilderij van de Spaanse schilder Pablo Picasso is in New York verkocht voor ruim 103 miljoen dollar (bijna 85 miljoen euro). Dat heeft veilinghuis Christie’s vrijdagavond laten weten. Het veilinghuis schatte vooraf dat het werk, dat in 2013 voor het laatst wisselde van eigenaar, rond de 46 miljoen euro zou opleveren.

Het gaat om het olieverfschilderij Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse) uit 1932, een portret van Picasso’s toenmalige geliefde Marie-Thérèse Walter. Het doek is 146 bij 114 centimeter en toont de vrouw zittend op een stoel in lichte en heldere kleuren. Volgens persbureau Reuters is de koper een kunstverzamelaar uit Californië, die zich na een bieding van nog geen twintig minuten eigenaar van het werk kon noemen. De veiling vond plaats op donderdag.

Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse) is het vijfde werk ooit van Picasso dat voor meer dan 100 miljoen dollar onder de hamer ging. Tijdens de veiling op donderdag werd verder het schilderij Le pont de Trinquetaille van Vincent van Gogh verkocht voor omgerekend bijna 31 miljoen euro, en ook een Piet Mondriaan (Composition: No. II, with Yellow, Red and Blue) voor 21,6 miljoen euro.