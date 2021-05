Oudste Nederlander overleden op 110-jarige leeftijd

De oudste inwoner van Nederland, Cornelia Boonstra, is zaterdagochtend op 110-jarige leeftijd overleden. Dat meldt De Gelderlander. Boonstra stierf in het verpleeghuis waar zij woonde in Arnhem. De directe doodsoorzaak is onduidelijk, wel zou haar gezondheid breekbaar zijn geweest.

Boonstra mocht zich sinds september oudste Nederlander noemen, toen de 114-jarige Anne Brasz-Later in Utrecht overleed. Boonstra verklaarde haar hoge leeftijd steevast met de opmerking dat ze altijd zo hard had gewerkt, schrijft De Gelderlander. Het is nog onduidelijk wie de titel van oudste Nederlander van haar overneemt.

Boonstra werd geboren in 1910 in het Gelderse Herwijnen. Haar ouders hadden een bakkerswinkel, waar zij in haar jongere jaren ook regelmatig werkte. Later begon ze een apotheek in Arnhem met haar man, die in 1963 stierf. Het echtpaar kreeg zes kinderen. Boonstra heeft tot haar honderdste zelfstandig gewoond. Uiteindelijk werd zij doof, slechtziend en dementerend.