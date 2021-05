Nahib volgde het goede pad, Nabil niet

Soms is de eerste zin van een roman zo goed geschreven dat je metéén geboeid bent en voelt: deze schrijver weet hoe je een verhaal in elkaar moet zetten. Zo kom je een podcast tegen waarbij je na 30 seconden al weet: hier wil ik meer van horen. Dat gebeurt bij Sorry voor mijn broertje. In de openingsscène worden twee jongens door een arrestatieteam van hun bed gelicht. Over de één zegt de politie: „Hij is het niet”, de ander gaat de cel in. Nahib en Nabil wonen in Amersfoort, ze zijn met hun familie gevlucht uit Afghanistan. Nahib wint op school een prijs voor beste leerling, rondt zijn opleiding af en vindt een goede baan. Nabil kiest voor kattenkwaad. Hij gaat steeds een stapje verder, autoradio’s stelen, een scooter, een roofoverval. De serie zoekt uit hoe twee broers zich zo anders kunnen ontwikkelen.

Menselijke belangstelling 7 afleveringen NPO/ KRO-NCRV

