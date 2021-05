Meerdere arrestaties bij pro-Palestina-demonstratie in Den Haag

Bij een demonstratie in Den Haag om aandacht te vragen voor het lot van de Palestijnen in Israël en de Gazastrook, zijn zaterdag zes mensen opgepakt. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een 26-jarige man uit Woudenberg is gearresteerd omdat hij een agent in het gezicht had geslagen en met een taser had aangevallen. De politieman of -vrouw raakte hierbij gewond. De vijf anderen zouden stenen hebben gegooid naar de politie. Bij de arrestatie van de man uit Woudenberg zette de politie pepperspray in. Dit zou nodig zijn geweest omdat hij de „confrontatie opzocht”.

Op verschillende plekken in Den Haag werd gedemonstreerd uit solidariteit met de Palestijnen. Op de protestactie kwamen enkele honderden mensen af en de betoging verliep volgens persbureau ANP grotendeels rustig. Tegen het einde moest de politie toch ingrijpen omdat zo’n tweehonderd mensen de binnenstad in wilden gaan, waarvoor geen toestemming was gegeven. Toen agenten de groep tegenhielden, werd er met stenen gegooid.

Ook in andere landen vonden zaterdag pro-Palestina-demonstraties plaats. Onder meer in Parijs, Sydney, Dublin en Londen gingen mensen de straat op. Hiermee wordt gereageerd op de onrust in Israël en de Palestijnse gebieden, waar sinds een week hevig gevochten wordt. Meer dan 130 Palestijnen kwamen tot dusver om.