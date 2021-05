Israël én Hamas beloven door te vechten, Biden belt met beide partijen

De strijd tussen Israël en de Palestijnse militie Hamas lijkt voorlopig nog niet beslecht. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zaterdagavond na een bewogen dag in een televisietoespraak gezegd dat zijn leger „met volledige kracht” en zolang het nodig is door zal gaan met de strijd tegen Hamas. Intussen heeft de leider van Hamas Ismail Haniyeh tijdens een pro-Palestijnse bijeenkomst in Qatar gezegd eveneens door te zullen strijden. Hij zei bovendien dat het Palestijnse „verzet zal toenemen” als Israël doorgaat met de luchtaanvallen. Dat meldt persbureau AP.

Eerder op zaterdagavond belde de Amerikaanse president Joe Biden zowel premier Netanyahu als de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Tegen Netanyahu zou Biden hebben gezegd dat hij bezorgd is over de hoge aantallen burgerdoden die de afgelopen dagen zijn gevallen - aan Palestijnse zijde stierven zeker 139 mensen en tientallen kinderen. Hij sprak echter ook zijn „sterke steun” uit aan Israël en het recht van dat land om zich „te verdedigen tegen de raketaanvallen van Hamas”.

Verder zou de Amerikaanse president tegenover Netanyahu zijn zorgen hebben geuit over het bombardement op een flatgebouw waarin meerdere nieuwsorganisaties gevestigd waren. Netanyahu zou Biden beloofd hebben burgerslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen; dit herhaalde hij enkele uren later in zijn televisietoespraak.

Lees ook: Israëlisch conflict is niet langer een sleutelkwestie

Biden en Abbas

Het gesprek dat Biden met Abbas voerde was het eerste sinds Bidens aantreden als president van de Verenigde Staten. De Democraat heeft volgens de persbureaus onderstreept dat Hamas moet stoppen met het afvuren van raketten op Israël. Hij zou echter ook hebben uitgesproken dat hij de banden met de Palestijnen wil aanhalen en op zoek wil naar een langdurige oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Sinds een week is het geweld in de regio weer flink opgelaaid. Nadat een aantal Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem dreigde uitgezet te worden, mondden protesten uit in confrontaties tussen Palestijnse demonstranten en de Israëlische politie. Hierop begon Hamas maandag met het afvuren van talloze raketten op doelen in heel Israël. Israël reageert met verwoestende luchtaanvallen, waarbij meer dan 130 doden zijn gevallen. Aan Israëlische zijde zijn negen dodelijke slachtoffers gemeld.