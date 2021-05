Herstelbetaling voor zwarte buurtgenoten

Het nieuwe seizoen van Invisibilia is anders. De nieuwe presentatoren, Kia Miakka Natisse en Yowei Shaw, focussen niet meer op „de onzichtbare krachten die menselijk gedrag beïnvloeden”, maar stellen vragen bij de „de macht en de krachten van de status-quo”. De eerste aflevering is even inkomen, maar wordt gaandeweg toch weer interessant. De verslaggevers zoomen in op een gedurfd sociaal experiment in Vermont, waarbij witte Amerikanen wordt gevraagd om geld te doneren voor jonge zwarte buurtgenoten. Herstelbetalingen. Duizenden dollars stromen binnen. Het is fascinerend om te horen hoe mensen bepalen hoeveel geld ze vrij willen maken en wat er gebeurt wanneer de eerste zwarte mensen 1.000 dollar op hun rekening gestort krijgen.

Antiracisme seizoen 7 NPR

