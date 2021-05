Harry wil niet meer terug naar de gevangenis

Waarom belandt een kwart van de ex-gevangenen binnen twee jaar weer in de gevangenis? In Buiten de Muren volgt podcastmaker Marjolein Knol twee gedetineerden die binnenkort vrijkomen.

Harry, vijftiger, bracht een derde van zijn leven door in de gevangenis. Hij zat twee keer vast voor doodslag. Draaideurcrimineel Bram zat drie keer een celstraf uit voor kleinere misdrijven. Hij is verslaafd en heeft geen idee hoe lang het hem lukt om buiten de muren te blijven. Harry wil een broodjeszaak beginnen en is vastbesloten niet meer terug te komen.

De spanning zit ’m natuurlijk in de vraag hoe lang ze het volhouden buiten en hoe ze omgaan met hun vrijheid. Pakken ze hun kansen om er wat van te maken? En hoe vergevingsgezind is hun omgeving?

Reclassering 6 afleveringen NTR / NPO Radio1

