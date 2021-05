Egypte stuurt ambulances naar Gazastrook, dodental loopt verder op

Egypte heeft zaterdag tien ambulances naar de Gazastrook gestuurd om slachtoffers van Israëlische bombardementen op te halen. Dat meldt persbureau Reuters. Het buurland wil getroffenen behandelen in drie Egyptische ziekenhuizen, zeggen veiligheids- en medische bronnen.

De eerste ambulances kwamen Gaza binnen bij de grensovergang bij het plaatsje Rafah. De grenspost zou normaal gesproken vijf dagen gesloten blijven wegens Eid al-Fitr, de viering die de ramadan afsluit en in Nederland bekendstaat als het suikerfeest. Nog eens vijf ambulances worden later naar het getroffen gebied gestuurd om slachtoffers te helpen.

Afgelopen week laaide het decennialang durende conflict tussen Israël en de Palestijnen weer in alle hevigheid op. Zowel het Israëlische leger als militante Palestijnen voeren sindsdien aanvallen op elkaar uit. In de Palestijnse gemeenschap in Gaza vallen daarbij opnieuw vele slachtoffers, bij raketbeschietingen tussen strijders van de Palestijnse militante beweging Hamas en Israël. Volgens cijfers van zaterdagmiddag zijn door raketaanvallen van het Israëlische leger zeker 139 mensen omgekomen in Gaza, onder wie 39 kinderen, en raakten er zo’n 950 gewond.

Andersom zijn vanuit de Gazastrook raketten afgevuurd op de Israëlische steden Jeruzalem, Tel Aviv en Asjkelon, waar onder meer een wooncomplex werd getroffen. Israël heeft tot dusver negen doden gemeld, een soldaat aan de grens met Gaza en zes burgers, onder wie twee kinderen.

Demonstraties in andere landen

Het conflict maakt veel los in andere landen. In meerdere landen zijn demonstraties georganiseerd. In Denemarken liep vrijdag een pro-Palestijns protest uit de hand, waarbij tientallen mensen stenen gooiden naar de politie en de Israëlische ambassade in Kopenhagen, meldde de Deense krant Politiken. In Nederland werd vrijdag een pro-Palestijnse demonstratie op het Jaarbeursplein in Utrecht ontbonden wegens te grote drukte.

In de Australische steden Sydney en Melbourne protesteren deze middag duizenden betogers. Ook in Parijs wordt zaterdag ondanks een verbod een demonstratie verwacht en vreest de politie volgens persbureau AFP voor het uitbreken van rellen.

Demissionair premier Mark Rutte heeft namens Nederland opgeroepen tot een wapenstilstand en een dialoog tussen de strijdende partijen, liet hij vrijdag weten op Twitter.