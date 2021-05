Zonder vertrouwen is dichtgetimmerd regeerakkoord onvermijdelijk

Moeizaam kwam deze week het eigenlijke formatieproces van het nieuwe kabinet op gang. Een dag lang debatteerde de Tweede Kamer woensdag vooral over de vraag of er vertrouwen was, met name in VVD-leider Mark Rutte als mogelijk volgende premier. Vertrouwen is als lucht, schreef filosoof Annette Baier zo’n veertig jaar geleden – we merken het belang ervan pas op als het schaars is, of vervuild. En dat is zichtbaar op het Binnenhof. In het Kamerdebat op 1 april kreeg een motie van wantrouwen tegen Rutte veel steun. Een maand later constateerde informateur Tjeenk Willink dat er bereidheid is te werken aan een nieuwe bestuurscultuur gestoeld op vertrouwen en matiging.

Larissa Versloot doet promotie- onderzoek naar vertrouwen en wantrouwen in de internationale politiek aan de Universiteit van Kopenhagen.

De uitspraak van Rutte deze week om niet alles „opeens anders te gaan doen” riep echter opnieuw vertrouwensvragen op, zoals woensdag bleek. Maar waar vertrouwen eerst een breekpunt was, is de dominante gedachtegang nu dat het formatieproces dóór moet – en dat vertrouwen, dat komt nog wel.

Maar wat doet vertrouwen eigenlijk en waarom is het belangrijk in de politiek? Vertrouwen is vaak intuïtief helder maar moeilijk in woorden te vatten. Dit wordt nog ingewikkelder als verschillende opvattingen van vertrouwen door elkaar heen lopen. Er is gesproken over vertrouwen in (ofwel betrouwbaarheid van) politieke individuen als Rutte, vaak uitgedrukt in een beoordeling van karaktereigenschappen als integriteit, competentie en welwillendheid. Aangezwengeld door de Toeslagenaffaire gaat het daarnaast over het gebrek aan vertrouwen van burgers in de overheid, en andersom, waarbij wantrouwen van burgers wordt gevoed door het gevoel niet gezien en gehoord te worden, of ongelijk te worden behandeld.

Kwetsbaarheden

Ten slotte is er het collectieve vertrouwensklimaat dat relaties beïnvloedt tussen bijvoorbeeld Kamerleden en kabinet, of tussen fractievoorzitters en formateur.

Lees ook: Toeslagenaffaire voedde het cynisme over politiek

Zo’n collectief vertrouwensklimaat is met name belangrijk in het formatieproces. Het zorgt voor een gevoel van veiligheid omdat onzekerheden en kwetsbaarheden tijdelijk zijn geaccepteerd. In de kern is deze veiligheid een illusie: onzekerheid over de toekomst is onontkoombaar. Maar in vertrouwen worden die onzekerheden als onproblematisch ervaren. Deze illusie is enorm krachtig en tegelijkertijd fragiel.

Het maakt gedrag mogelijk dat onwaarschijnlijk is zonder zo’n gevoel van veiligheid, en ligt aan de basis van goed functionerende samenlevingen. Een klimaat van vertrouwen valt of staat echter bij gezamenlijk onderhoud en kan als een kaartenhuis in elkaar storten.

Wat betekent dit voor de formatie? Bij collectief vertrouwen kan er eerlijk worden gesproken en ontstaat er ruimte om te begrijpen wat anderen denken, en waarom. Vertrouwen zorgt ervoor dat een compromis meer is dan politieke koehandel, maar de belichaming van een proces van tegemoetkoming. Factoren als macht en politieke belangen spelen allicht een rol, maar vertrouwen biedt ruimte om machtsverschillen daadwerkelijk te erkennen en van daaruit te zoeken naar oplossingen. Competitie kan dan samengaan met concessies door het gevoel van veiligheid dat gedane beloftes ook in de toekomst zullen worden gehonoreerd.

In het povere vertrouwensklimaat tussen fractievoorzitters lijkt een reflex om de boel juist dicht te timmeren waarschijnlijk

Hier openbaart zich de crux. Om vertrouwen van burgers in de overheid te herstellen via een nieuwe bestuurscultuur moet – aldus de huidige redenering – minder worden vastgelegd in een coalitieakkoord om de dialoog tussen Kamer en kabinet te bevorderen. Maar in het povere vertrouwensklimaat tussen fractievoorzitters lijkt een reflex om de boel juist dicht te timmeren waarschijnlijker. Niet voor niets noemde oud-premier Ruud Lubbers regeerakkoorden ooit „gestold wantrouwen”.

Lees ook de column van Christiaan Weijts: Koester de achterkamertjes

Daarnaast vergt het werken aan verschillende ‘typen’ vertrouwen verschillende aanpakken. Zoals terecht is opgemerkt is het afdwingen van transparantie tijdens het formatieproces niet bevorderlijk voor het onderling vertrouwen, noch voor de progressie van de onderhandelingen. Maar juist transparantie is de kern van de ‘nieuwe bestuurscultuur’. Oftewel: het werken aan een collectief vertrouwensklimaat kan haaks staan op opvattingen over het vertrouwen van burgers in de overheid.

Verschillende vormen van vertrouwen moeten daarom uit elkaar worden gehouden, ook al zijn ze in de praktijk met elkaar vervlochten. Vertrouwen in de politiek heeft een ander karakter dan vertrouwen tussen bijvoorbeeld ouder en kind. Politici zullen het elkaar daarom, tot op zekere hoogte, niet kwalijk nemen als ‘in het politieke spel’ beloften worden gebroken vanwege machtsbelangen.

Competent en integer

Ook is het waarschijnlijk dat ons vertrouwen in politici om de waarheid te spreken per definitie lager ligt dan in anderen. Maar dat is iets anders dan de basisverwachting dat politici competent en integer zijn en het beste met ons voorhebben. Als er te vaak aan dat vertrouwen wordt getornd, via leugens of onrecht, dan breekt er iets.

De nieuw aangestelde informateur Mariëtte Hamer doet er goed aan zich te realiseren dat toenadering op inhoudelijke dossiers essentieel is maar niet toereikend. Het idee dat fractievoorzitters die vertrouwenskwestie kunnen uitstellen, of onderling vertrouwen kunnen veinzen om maar door te kunnen met de formatie, lijkt wellicht aanlokkelijk maar is op de lange termijn onhoudbaar. Uiteindelijk is er behoefte aan onderling begrip en empathie. En dat is niet iets wat komt aanwaaien. Wat helpt zijn interacties die vermenselijken (samen lunchen, een rondje lopen) en ruimte bieden voor informeel overleg over de inhoud. Het is geen toeval dat Tjeenk Willink gedurende eerdere formaties fractievoorzitters bij hem thuis uitnodigde.

Mocht het lukken wantrouwen tussen fractievoorzitters weg te nemen, dan is het essentieel in klare taal te openbaren dat wonden zijn geheeld en waarom, zodat burgers vertrouwen kunnen krijgen in het hervonden vertrouwen tussen politici.

Het alternatief is verder formeren in een klimaat van wantrouwen, wat waarschijnlijk – opnieuw – zal uitmonden in een dichtgetimmerd coalitieakkoord. Of een coalitieakkoord op hoofdlijnen met een achterkamertjesakkoord als bijlage. Hoe dan ook moeten we dan niet verbaasd zijn als het gebrek aan geklaarde lucht tussen fractievoorzitters negatieve gevolgen heeft voor het bredere politieke vertrouwensklimaat tussen burgers en overheid.