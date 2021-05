Volgt er op de oplopende strijd een oorlog?

Een uitwisseling van bommen en raketten tussen Israël en de militante beweging Hamas in de Gazastrook is – helaas – geen zeldzaamheid. Meestal komt er na enkele dagen stilte, vaak na internationale bemiddeling. Deze keer lijkt het einde van de strijd ondanks internationale bemiddelingspogingen nog niet in zicht. Wat deze gevechtsronde nu al de hevigste confrontatie maakt sinds de Gaza-oorlog van 2014, is niet alleen de hoeveelheid raketten maar het zijn ook de doelwitten: niet alleen het zuiden van Israël, ook centraal gelegen steden als Tel Aviv en het internationale vliegveld Ben Gurion.

Ook aan Israëlische zijde is de inzet hoog: hooggeplaatste commandanten van de militante bewegingen Hamas en Islamitische Jihad zijn omgebracht. En niet alleen militaire, maar ook civiele infrastructuur van Hamas, zoals de centrale bank, wordt gebombardeerd. In totaal zijn volgens het Israëlische leger de afgelopen dagen 1.600 raketten uit Gaza afgevuurd. Israël zou meer dan zeshonderd luchtaanvallen hebben uitgevoerd.

Verschillende internationale spelers hebben de strijdende partijen opgeroepen tot een staakt-het-vuren. Egyptische en Amerikaanse bemiddelaars waren donderdag in Israël of onderweg ernaartoe, maar Israël lijkt nog geen oren te hebben naar een wapenstilstand. Volgens een woordvoerder is het Israëlische leger in „verschillende stadia van voorbereiding voor een grondoperatie”. Het leger heeft troepen verzameld bij de grens met de Gazastrook en negenduizend reservisten opgeroepen.

Einde aan relatieve kalmte

Of de escalatie daadwerkelijk uitloopt op een grondoorlog, hangt er volgens analisten vooral van af of de Israëlische regering zonder grondoffensief het Israëlische publiek kan overtuigen dat een overwinning is behaald. Het is niet in Israëls belang om Hamas uit te schakelen; de verdeeldheid tussen de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever en Hamas in de Gazastrook, komt Israël goed uit.

Voor Hamas zou het makkelijker zijn om nu te stoppen en de overwinning te claimen. Hamas en Israël bewaarden jarenlang een zekere verstandhouding, met kleine oprispingen van geweld. Israël was erop gaan rekenen dat Hamas een grote escalatie niet zou riskeren, omdat het zijn positie in de Gazastrook niet wil verliezen. In ruil voor relatieve kalmte kreeg Hamas financiële steun, vooral van Qatar.

Met de onverwacht hevige serie aanvallen heeft Hamas zich opnieuw kunnen profileren als de Palestijnse groepering die actie durft te ondernemen tegen Israël, terwijl president Mahmoud Abbas en zijn Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever voornamelijk toekijken. Omdat de Verenigde Staten officieel niet praten met Hamas, dat te boek staat als een terroristische organisatie, belde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken donderdag met president Abbas om de raketaanvallen te stoppen. Abbas heeft echter weinig te zeggen over wat er in de Gazastrook gebeurt. Ook tegenover de interne rivaal Islamitische Jihad en diens hoofdsponsor Iran heeft Hamas zijn positie bevestigd.

Paradoxaal genoeg verkleint het geweld tussen Palestijnse en Joodse Israëliërs binnen Israël de kans op een grote Israëlische operatie in Gaza. De Israëlische veiligheidsdiensten hebben mogelijk de handen vol aan de binnenlandse onrust en zitten daardoor minder te wachten op een nieuwe Gaza-oorlog. Die zou niet alleen tot veel meer doden en gewonden leiden, maar mogelijk ook tot nog meer binnenlandse onrust.