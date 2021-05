Zeven miljoen voor bestrijding drugscriminaliteit Schiphol en haven Rotterdam

Het kabinet trekt zeven miljoen euro extra uit voor de bestrijding van ondermijnende drugscriminaliteit in de haven van Rotterdam en op Schiphol. Dat schrijft minister Grapperhaus (Justitie, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. Van het totale bedrag gaat vijf miljoen euro naar de Rotterdamse haven en is 1,9 miljoen bestemd voor luchthaven Schiphol.

„Onze logistieke knooppunten moeten weerbaarder worden tegen criminelen die met malafide praktijken misbruik maken van onze goede economische infrastructuur”, zo schrijft de minister. Het geld is onder meer bedoelt voor het aanpakken van zogeheten uithalers: criminelen die de drugs uit de containers in de haven ophalen. Ook wordt er geïnvesteerd in slimme technologie, meer bestuurlijke inzet, betere beveiliging en het „weerbaarder maken” van werknemers tegen criminele aanbiedingen om mee te werken aan drugshandel. Hoe al deze plannen er precies uit gaan zien is nog niet bekend.

De Zeehavenpolitie waarschuwde enkele weken geleden dat drugscriminelen op grote schaal infiltreren in de internationale rederijen die het containervervoer naar de Rotterdamse haven verzorgen. Maar dat is niet het enige probleem waar Nederland voor staat. „De aanpak van ondermijning in de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol kan niet los worden gezien van wat gebeurt op andere logistieke knooppunten. Een versterkte aanpak op één of enkele locaties mag niet leiden tot waterbedeffecten richting andere knooppunten”, aldus minister Grapperhaus. Voor de versterking van de beveiliging van andere logistieke knooppunten in Nederland is dus een „integraal plan” in de maak, waarin zowel de Marechaussee als politie, FIOD en Belastingdienst gaan samenwerken tegen criminele ondermijning.

