Weghorst en Blind in EK-voorselectie Oranje, Babel en Stengs ontbreken

Bondscoach Frank de Boer heeft vrijdagmiddag de voorselectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap deze zomer bekendgemaakt. Er zitten twee nieuwe namen in de voorlopige spelersgroep: Ajacied Jurriën Timber en PSV-aanvaller Cody Gakpo. Ook de nog geblesseerde Ajax-verdediger Daley Blind behoort tot de voorlopige selectie van EK-gegadigden. Terug in de voorselectie zijn Rick Karsdorp (AS Roma) en Anwar El Ghazi (Aston Villa). De Boer heeft ervoor gekozen Ryan Babel (Galatasaray) en Calvin Stengs (AZ) niet op te nemen in de voorselectie, terwijl de twee aanvallers de afgelopen maanden vaste namen waren in het keurkorps.

De bondscoach heeft 34 kandidaat-internationals geselecteerd. De definitieve spelersgroep van het Nederlands elftal zal op 1 juni uit 26 spelers moeten bestaan. Spits Wout Weghorst, die met twintig treffers namens VfL Wolfsburg bezig is aan een sterk seizoen in de Duitse Bundesliga, mag hopen op een plek in de eindselectie. Eerder gaf De Boer de voorkeur aan Luuk de Jong, Memphis Depay en Donyell Malen als aanvallers. Mogelijk is Weghorst in beeld gekomen omdat bondscoaches deze zomer drie extra spelers kunnen oproepen voor het EK. De UEFA besloot eerder deze maand dat de selecties ruimer mogen zijn vanwege de coronapandemie.

Woensdag werd bekend dat Virgil van Dijk, normaal gesproken aanvoerder van Oranje, het eindtoernooi moet missen omdat hij niet tijdig hersteld is van zijn zware knieblessure. Andere ervaren internationals die ontbreken in de voorselectie zijn Kevin Strootman en Ryan Babel. „Het zijn zeer moeilijke keuzes geweest. Vooral op persoonlijk vlak. Ryan heeft erg uitgekeken naar het toernooi”, zegt De Boer over Babel. „Maar er is op dit moment geen ruimte voor hem.” Een deel van de voorselectie dat geen clubverplichtingen meer heeft, komt eind mei voor een driedaagse trainingsstage bij elkaar. Op 1 juni bepaalt bondscoach De Boer zijn definitieve spelersgroep.