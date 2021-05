Waarom gaat het nu zó mis in Israël?

Al een week volgen de nieuwsberichten over het oplaaiende geweld in Israël elkaar op. Er zijn demonstraties en gevechten tussen politie en inwoners en er vallen doden bij raketaanvallen en bombardementen. Correspondent Jannie Schipper reist door Israël om verslag te doen, en ziet een land dat misschien wel verdeelder is dan ooit. Waarom slaat juist nu de vlam in de pan?

Gast: Jannie Schipper Host: Geertje Tuenter Productie: Misha Melita Montage: Yeppe van Kesteren