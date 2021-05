VPRO wilde Andere Tijden zelf schrappen, zegt NPO-leiding

De VPRO wilde zelf Andere Tijden schrappen. Het is dus onoprecht dat die omroep zich nu in het openbaar tegen die beslissing verzet. Dat zegt de NPO, de centrale leiding van de publieke omroep, in een gesprek met NRC.

Onlangs werd bekend dat de publieke omroep de geschiedenisrubriek op NPO 2 wil schrappen – er blijven alleen tien ‘specials’ per jaar over. Het programma zou een te oud en te gering publiek trekken. De VPRO tekende openlijk protest aan, onder de hashtag #anderetijdenmoetblijven. Maar NPO-directeur Frans Klein en Gijs van Beuzekom, NPO2-netmanager noemen „moord en brand schreeuwen” om niets: de omroep had immers zelf Andere Tijden voorgedragen voor liquidatie. Van Beuzekom: „We vertellen dit omdat we het te flagrant vinden. Dat kun je niet maken.”

De ruzie om Andere Tijden maakt onderdeel uit van een groter conflict over het jaarplan van 2022 tussen enerzijds de losse omroepen – die de programma’s maken – en anderzijds de NPO-leiding, die het geld en de zendtijd uitdeelt. De kijkers van de publieke omroep vergrijzen, daarom wil de leiding voor volgend jaar twintig miljoen euro vrijmaken voor on demand video, om meer jongere kijkers te trekken. Dat geld moet uit de tv-programmering komen. Iedere losse omroep moet daarom acht ton tot 1,2 miljoen euro per jaar bezuinigen. Klein: „We hebben alle omroepen gevraagd: ‘Wat zou je daarvoor willen inleveren?’ En toen heeft de VPRO Andere Tijden aangedragen.”

Tegenlicht halveren

Directeur Lennart van der Meulen en hoofdredacteur Stan van Engelen van de VPRO stellen echter dat ze die beslissing namen met het pistool op de borst. De omroep moest een programma noemen, de NPO kwam met het voorstel om Tegenlicht te halveren. Maar die documentaire-rubriek acht de VPRO essentieel voor de omroep en voor de informatieve zender NPO2. Andere Tijden wordt gemaakt door de NTR, met VPRO als partner. Dus toen heeft de VPRO, volgens hen, voorgesteld om zich terug te trekken uit Andere Tijden, opdat de NTR voortaan dat programma in zijn eentje zou maken. Volgens de twee hebben zij nooit gezegd: gooi het maar helemaal weg.

Volgen de NTR verdwijnt Andere Tijden overigens niet van de zender. In plaats van de achttien afleveringen van de vaste rubriek komen er onder die vlag tien ‘specials’ (losse documentaires), die op maandagavond om half negen worden uitgezonden – dat is primetime, een betere tijdstip dan het huidige half elf. Zo kan de redactie die Andere Tijden maakt vermoedelijk goeddeels behouden blijven. Netmanager Van Beuzekom zegt dat hij in plaats van een vaste rubriek liever losse historische documentaires wil, liefst in serievorm. In oktober komt er een grote serie over de Koude Oorlog, volgend jaar volgt een serie over koningin Wilhelmina. „Dat is een meer eigentijdse manier om geschiedenis op tv te benaderen. We bedienen ons publiek daar beter mee. Die docuseries kun je ook beter on demand aanbieden, waardoor ook de middengroep van 20 tot 49 jaar meer gaat kijken.” Van Beuzekom wil een vast geschiedenisuur op de vrijdagavond na Nieuwsuur.