Twaalf doden bij aanslag moskee Afghanistan

Bij een aanslag in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vrijdag twaalf mensen om het leven gekomen. Dat bevestigt de Afghaanse politie volgens persbureau AP. De aanslag vond plaats tijdens het vrijdaggebed en doodde ook de plaatselijke imam, die volgens de politie het doelwit van de aanslag zou zijn geweest. Vijftien omstanders raakten gewond.

Sinds gisteren is er in Afghanistan een driedaags staakt-het-vuren van kracht dat was afgekondigd door de extremistische Taliban, om Afghaanse moslims de kans te geven in vrede het Suikerfeest te vieren. De Afghaanse regering zegt zich er ook aan te houden. De aanslag van vandaag is nog niet opgeëist.

Dat geldt ook voor de zware bomaanslag op een school van afgelopen zaterdag, waarbij negentig mensen om het leven kwamen, onder wie veel jonge scholieren. Hoewel de regering naar de Taliban wees als verantwoordelijke voor de aanslag, verklaarde de Taliban juist dat een groep loyaal aan terreurbeweging Islamitische Staat achter deze aanslag zat.

De aanslagen in Afghanistan zijn toegenomen sinds de VS en de NAVO aankondigden hun militairen uit het land terug te trekken. Het streven is om op 11 september, symbolisch vanwege de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon in 2001, geheel te zijn vertrokken. In Afghanistan zou de vrees bestaan dat voor een heftige machtsstrijd tussen extremistische bewegingen om het machtsvacuüm op te vullen dat de internationale Amerikanen en de NAVO achterlaten.