Sylvia Plath: het tragische leven van een briljant schrijfster

Ze was verlaten door haar grote liefde, kreeg elektroshocktherapie en kampte met een afgunstige moeder: de verbluffende biografie De rode komeet, door de Britse hoogleraar Heather Clark, gaat over het tragische leven van de briljante Sylvia Plath. Waarom legde ze op haar dertigste haar hoofd in de gasoven?

In deze aflevering van Tussen de regels gaat presentator Michel Krielaars in gesprek met boekenredacteur Rosan Hollak en speciale gast Maaike Meijer, emeritus hoogleraar genderstudies van de Universiteit van Maastricht.

Samen gaan zij dieper in op het leven van Plath: de mannenwereld van de jaren vijftig en zestig, waarin ze als getalenteerde, seksuele vrouw geen kant op kon; haar stormachtige relatie met Ted Hughes; het beroemde gedicht Daddy; haar onaangename trekjes én de laatste, barre winter van haar leven. Bovenal wil je na deze aflevering Sylvia Plaths biografie zo snel mogelijk lezen.