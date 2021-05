Superman probeert de wereld te redden van de coronapandemie

Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is dokter Mayank Amin in Supermankostuum, aan de voordeur van een patiënt met een tas Pfizer.

Amin is eigenaar van Skippack Pharmacy in Pennsylvania. Hij vaccineerde al meer dan 15.000 mensen, altijd verkleed als Superman. De acties van Amin zijn ludiek, maar niet uniek. Overal ter wereld verbinden mensen de Covid-bestrijding met Superman.

In Chili verkleedde een man zich als Superman – compleet met onderbroek over broek – om met zijn moeder mee te gaan naar de vaccinatiestraat. In Nederland, op de Amsterdamse NDSM-werf, maakt straatkunstenaar Fake een metershoge muurschildering van een verpleegkundige, met op het mondmasker de karakteristieke letter S. De schildering ging viral, en werd zelfs geprojecteerd op de muren van een New Yorks ziekenhuis. En dan zijn er nog talloze wereldwijde muurschilderingen van zorgmedewerkers die hun shirt opentrekken, om het Supermansymbool te onthullen dat onder het Covid-kostuum schuilgaat.

Superman was de eerste stripheld met bovennatuurlijke krachten. Uitgerust met laserogen, kogelwerende huid, vliegkrachten en bovenmenselijke kracht. Andere superhelden zijn gecompliceerd. Ze vechten tegen hun menselijke tekortkomingen: arrogantie, trots, angst.

Superman staat daar boven. Hij is geen persoon, geen karakter, maar een symbool in latex. In zijn laatste film zei hij het zelf: dat logo op zijn borst ís niet de letter S, het is een symbool van hoop.