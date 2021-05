Opnamedaling essentieel voor zorg

Het aantal nieuwe Covid-19-patiënten in het ziekenhuis blijft dalen: in tien dagen tijd daalde het gemiddeld aantal opnames op de IC van zo’n 47 naar 32 opnames per dag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patienten Spreiding (LCPS): een afname van bijna een derde. Uit niets blijkt dat het kabinet daadwerkelijk van plan is om op de ‘pauzeknop’ te duwen en de aangekondigde versoepelingen voor komende week toch niet door te laten gaan – een optie die demissionair premier Mark Rutte (VVD) afgelopen week openliet als het aantal ziekenhuisopnames niet zou blijven dalen. Nu blijkt dus: de daling gaat nog altijd snel.

Maar, zo waarschuwde het Outbreak Management Team (OMT) de afgelopen weken, het gaat niet alleen om het aantal Covid-19-patiënten dat wordt opgenomen. Natuurlijk, als dat aantal afneemt is dat positief, dat wil zeggen dat het de goede kant op gaat met de bestrijding van het coronavirus. Maar na een Covid-seizoen van bijna acht maanden, waarin er tienduizenden patiënten zijn opgenomen, is er veel reguliere zorg uitgesteld. Een snelle daling van het aantal Covid-19-patiënten is een „noodzakelijkheid” geworden, schreef voorzitter Jaap van Dissel in een OMT-advies van begin mei, omdat alleen dan het zorgpersoneel even vrij kan nemen na een zware periode, om dan het stuwmeer aan uitgestelde behandelingen in te halen.

Al in december kondigde minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport, VVD) aan dat een groot deel van de reguliere zorg afgeschaald moest worden. Het ging toen nog om behandelingen die niet spoedeisend zijn, denk aan heup- of herniaoperaties. Alleen dan zou echt noodzakelijke zorg door kunnen gaan. Dat was een forse tegenvaller, het doel na de eerste golf was juist om te voorkomen dat de reguliere zorg nog eens afgeschaald zou worden. Op dat moment waren ziekenhuizen namelijk nog volop bezig om de achterstand van die golf in te halen.

De afgelopen maanden liep het aantal opgenomen Covid-19-patiënten verder op, waardoor ook ‘acute zorg’ werd afgeschaald. Het gaat om behandelingen die binnen zes weken gegeven moeten worden, omdat anders blijvende gezondheidsschade kan ontstaan.

Ziekenhuizen overleggen nu onderling om te voorkomen dat mensen die een openhartoperatie of orgaantransplantatie nodig hebben niet te lang hoeven te wachten, stelde Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) afgelopen week in de Tweede Kamer. Hij toonde cijfers uit het Erasmus Medisch Centrum, waar hij zelf werkzaam is: daar staan ruim 1.353 patiënten op de wachtlijst voor een operatie - waarvan 344 patiënten binnen zes weken geholpen moeten worden. „Dat is één ziekenhuis, in andere ziekenhuizen is het beeld vergelijkbaar”, claimt Kuipers. Om die zorg in te halen, moet de operatiecapaciteit de komende zomer op volle toeren draaien – normaal gesproken is die in de vakantieperiode wat lager. Na de zomer wordt de operatiecapaciteit opgeschaald tot 110 procent van de normale situatie, zeker gedurende het hele najaar.

Lees ook: De intensivecare-afdelingen in ziekenhuis zijn bijna vol, mede omdat een deel van andere operaties en ingrepen ook doorgaat

Ondanks het dalende aantal Covid-patiënten balanceren de ziekenhuizen op een dun koord. Op korte termijn moeten er bedden vrijkomen: komende zondag al moeten er meer plekken op de IC’s beschikbaar zijn voor niet-Covid-patiënten. Dan, stelt Kuipers, is het mogelijk alle patiënten daadwerkelijk binnen zes weken een noodzakelijke operatie te geven. Dat lijkt inderdaad te kunnen, stelt Kuipers.

Van Dissel, die afgelopen week de Tweede Kamer bijpraatte, stelt dat de aangekondigde versoepelingen er waarschijnlijk niet voor gaan zorgen dat er weer een stijging in ziekenhuisopnames ontstaat. Maar uit de modelleringen van het RIVM blijkt wel dat het aantal patiënten in het ziekenhuis er langzamer door daalt - al lijkt het verschil niet heel groot, de onzekerheidsmarge wordt wel wat groter. Weinig speling

Veel speling is er niet. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg berekende: als het reproductiegetal van het virus vijf procent hoger ligt dan het huidige niveau, daalt het aantal opgenomen patiënten nauwelijks nog. Kuipers wist zo een handvol redenen op te noemen waardoor dat zou kunnen: versoepelingen, tegenvallers in de vaccinatiecampagne, slechtere naleving van de regels. Hij waarschuwde: „We kunnen de zorg op tijd inhalen. Maar dan moeten we wel de lijn volgen die nu is ingezet.”

Kuipers heeft „begrip” voor de versoepelingen, maar kijkt er ook met „heel veel voorzichtigheid” naar. „De lijn moet wel blijven dalen. Niet eens voor het ziekenhuis maar wel voor de patiënten.”