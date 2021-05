Nederlandse stichting in Rusland aangemerkt als ‘buitenlands agent’

De Nederlandse Stichting 2 Oktober is door het Russische ministerie van Justitie vrijdag aangemerkt als ‘buitenlands agent’. De Nederlandse mediamagnaat Derk Sauer is directeur van 2 Oktober. De stichting beheert de onafhankelijke Russische nieuwssite VTimes. Daarnaast zijn deurwaarders naar het Russische kantoor van Radio Free Europe/Radio Liberty gestuurd voor het innen van zo’n 1 miljoen dollar aan boetes voor vermeende overtredingen van dezelfde wet, schrijft persbureau Reuters.

VTimes ontkent buitenlands materiaal te verspreiden en heeft om opheldering gevraagd bij het ministerie. De site werd afgelopen oktober opgericht en de redactie bestaat voor een groot deel uit de voormalig redactieleden van de kwaliteitskrant Vedomosti. De journalisten trokken weg bij die krant omdat er een nieuwe, pro-Kremlin hoofdredacteur was aangesteld waardoor de onafhankelijkheid van het medium in het geding kwam.

Door de status van ‘buitenlands agent’ wordt het voortbestaan van VTimes onzeker. Media die zijn aangemerkt als buitenlands agent zijn verplicht een verklaring te publiceren waarin ze stellen dat hun uitgaven „de rol vervullen van een buitenlands agent”. Dit brengt de advertentie-inkomsten in gevaar en de organisatie loopt een groot risico op boetes als ze de voorschriften niet volgen, schrijft The Moscow Times.

‘Kwaliteitskeurmerk’

Bestuurder van de Stichting 2 Oktober is de Nederlandse mediamagnaat Derk Sauer. De stichting steunt ook de Engelstalige nieuwssite The Moscow Times. Op de website van 2 Oktober staat ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken genoemd als ondersteuning van de journalistieke trainingen die de stichting organiseert. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie.

De Russische wet schrijft voor dat ngo’s die geld ontvangen uit het buitenland, aangemerkt worden als „buitenlands agent”. In de praktijk wordt de wet ingezet tegen organisaties die het Kremlin onwelgevallig zijn. Sinds een aantal jaar geldt dit ook voor nieuwsmedia. Behalve VTimes is ook de in Letland gevestigde Russische nieuwssite Meduza afgelopen maand bestempeld als ‘buitenlands agent’. Meduza werd in 2014 opgericht onder leiding van de hoofdredacteur van weer een ander Russisch nieuwsmedium, Lenta.ru, nadat zij en een groot deel van de redactie waren ontslagen. Volgens de redacteuren was dit om van de site een Kremlin-propagandakanaal te maken.

Meduza heeft steun aan VTimes uitgesproken en noemt de kwalificatie van buitenlands agent een „kwaliteitskeurmerk” voor onafhankelijke journalistiek. „Helaas zien we geen reden om te denken dat de autoriteiten het bij Meduza en VTimes zullen laten.”