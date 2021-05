Na een zwaar jaar doet moderne en impressionistische kunstverkoop het weer goed

Ruim 1,1 miljard euro. Dat is het optimistische resultaat van de voorjaarsveilingen van impressionistische, moderne en hedendaagse kunst in New York, deze week bij Sotheby’s en Christie’s. Een door Pablo Picasso in 1932 geschilderd portret van zijn muze en geliefde Marie-Thérèse Walter was donderdagavond bij Christie’s met een opbrengst van omgerekend 85,5 miljoen euro het topstuk.

De hoge opbrengsten op de zes veilingen in New York maken duidelijk dat het vertrouwen in de kunstmarkt groeiende is. De totale kunsthandel daalde vorig jaar met ongeveer 25 procent, en de zwaarst getroffen sector was juist die van impressionistische en moderne kunst. De verkoop van kunstwerken met een waarde van boven de 10 miljoen dollar kromp in die periode met 41 procent.

Kunstbezitters durven weer topstukken te laten veilen en dat vertrouwen werd niet beschaamd. Bijna alle richtprijzen werden overtroffen en dat gold zeker voor de belangrijkste kavels. Zo bracht het portret van Picasso’s geliefde bijna het dubbele op van de richtprijs. Ook schilderijen van Jean-Michel Basquiat (77 miljoen euro), Claude Monet (40) en Van Gogh (32,5) verwisselden voor formidabele prijzen van eigenaar. Piet Mondriaans Composition No. II, with Yellow, Red and Blue uit 1927, ingebracht door een Zwitserse bank, ging voor 21,6 miljoen euro van de hand.

Veilen via live-streams

Nieuw bij de avondveilingen was het ruime aanbod van kunst van kunstenaars van kleur en ook de verkoop van NFT’s, digitale kunstwerken. De schilderijen van hedendaagse African-American kunstenaars als Nina Chanel Abney, Mark Bradford en Kerry James Marshall en de Britse Lynette Yiadom-Boakye deden miljoenenbedragen. De Non Fungible Token 9 Cryptopunks van Larva Labs, een softwarebedrijf uit New York, bracht 14 miljoen euro op, het dubbele van de verwachting.

Ook nieuw: in verband met de coronaveiligheidsmaatregelen waren de veilingzalen op stafleden na leeg. De avondveilingen gebeurden dus via live-streams.