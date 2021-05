Nu de avondklok weg is, heb ik de stad weer terug. Er is niets beters dan rond half elf ’s avonds door de woonwijken te slenteren. Het verkeer is gaan liggen, de woedende mensen zijn naar bed, wat rest, is rust. Gisteravond liep de neef (15) mee. Net toen we langs een statige prunus kwamen, veroorzaakte een windvlaag een confetti aan bloemblaadjes.

„Kijk nou, lenteherfst!”, schaterde de neef terwijl hij de voorjaarsneerslag uit zijn kraag klopte. Ik lachte mee, niet alleen omdat ik het een leuke vondst vond, maar ook omdat het sinds kort goed met hem gaat. Hij is minder humeurig, steekt niet meer dagelijks een tirade af tegen het neoliberalisme, doet weer aardig tegen zijn broertje.

„Ik vind je de laatste tijd weer zo gezellig”, zei ik.

„Leuk, hè”, gniffelde hij. „Ik voel me oké, ook al weet ik niet precies waarom. Ik ben niet heel anders gaan leven ofzo. Misschien is het het jaargetijde wel.”

Wie weet, dacht ik. Of misschien is het gewoon toeval. Dat is het vreselijke aan je stemming. Soms verandert ze, zonder dat je kunt aanwijzen waarom. Ik heb me weleens weken vreselijk slecht gevoeld en opeens, op een ochtend, was het weer voorbij. Op slechte dagen vind ik dat griezelig, die grilligheid van neurotransmitters. Op goede dagen zie ik ze als kleine postruiters die opeens je gemoed een impuls kunnen geven.

„Vanmiddag dacht ik heel even dat het terug was”, zei de neef. Met ‘het’ bedoelt hij de somberte, iets waar hij in de loop der jaren zo bang voor is geworden dat hij het maar niet meer bij naam noemt.

‘Even”, vervolgde hij, „was de dag verloren. Leek het alsof er niets goeds meer te gebeuren stond. Ken je dat?”

„Ja”, zei ik, „veel mensen schijnen dat ’s middags te hebben. De Bijbel noemt het de ‘dood die je midden overdag aanvalt’.”

„Het ís een soort dood”, peinsde de neef, „maar het fijne is dat hij de laatste tijd ook weer verdwijnt, zonder dat ik er iets voor heb hoeven doen.”

„Die middaguren moet je soms gewoon ook uitzitten, hè”, zei ik. „Het is een soort filerijden. Dat gaat het beste als je je niet al te veel stoort aan de uitzichtloosheid, de traagte, de zinloosheid van het hele gebeuren. Ooit komt er weer beweging in de dag.”

„En dan wordt het avond”, glimlachte de neef, „en zijn we weer even veilig voor de middag.”

„Dan zijn we veilig”, humde ik, en we wandelden verder, terwijl bloesems over ons werden uitgestort.

