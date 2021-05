Jan, Mark en de vrouwtjes

Het lijkt erop dat Mark Parsons, een Brit uit de Verenigde Staten, de bondscoach gaat worden van de voetbalvrouwen. Als bij de Oranjemannen altijd, echt al-tijd een man de bondscoach is, zou eerlijkheid gebieden dat het bij de Oranjevrouwen een vrouw wordt. Vrouwenvoetbal, zou je denken, is niet het Nederlandse bedrijfsleven waar je minder vrouwen aan de top hebt (vier), dan mannen die Peter heten (vijf), maar helaas, ook in vrouwenvoetbal lijkt voor een topfunctie de beste vrouw een man te zijn.

Dat homogene commissies geneigd zijn kandidaten aan te nemen die op de commissieleden lijken, is al door bergen onderzoeken aangetoond. De directie van de KNVB bestaat uit zes mannen en één vrouw. De verantwoordelijken voor de aanstelling van de bondscoach zijn Nico-Jan Hoogma en Jan Dirk van der Zee. De Jan is bij de KNVB de Peter van het bedrijfsleven en met een Mark als bondscoach, lijken de Jannen tevreden.

Dat de KNVB geen geschikte en beschikbare vrouw in Nederland kon vinden, is al moeilijk te geloven, maar dat het ook niet lukte toen ze hun blik over de landsgrenzen verlegden, moet vrouwverlakkerij zijn. Er zou echt op de hele planeet niet één vrouwelijke voetbalcoach te vinden zijn die de schoen past? Niet een die met het edelmetaal van de Europees kampioen én wereldvicekampioen wil en kan werken? Serieus? Hoe krijgen ze dit intern verkocht? Dat weten we niet. Het is niet bekend wie er op de longlist stonden, noch wie de shortlist wel of niet haalde. Jan en Jan koken beslissingen voor zoals die andere Mark dat doet: in achterkamertjes.

Het eisenpakket dat de KNVB voor de nieuwe bondscoach neerlegde, zorgde dat in Nederland vier vrouwelijke potentiële kandidaten overbleven. Twee van hen zijn niet eens benaderd. Een van de eisen is dat kandidaten het diploma Coach Betaald Voetbal bezitten of daarvoor in opleiding zijn. Toen Vera Pauw zich in 2004 voor de cursus inschreef, werd ze ontmoedigd door KNVB-medewerkers zelf; zij zou het diploma niet nodig hebben, maar wel de plaats van een man innemen. Pauw dreigde naar de Commissie Gelijke Behandeling te stappen en werd toegelaten. Ze slaagde, en met de hoogste cijfers.

Wanneer de Jannen van de KNVB na het lezen van dit cursief toch wat onderzoeken willen raadplegen, adviseer ik er een dat in de VS werd gedaan nadat universiteiten verplicht werden sport voor vrouwen aan te bieden waardoor daar meer geld naartoe ging. Het percentage vrouwelijke coaches slonk van 95 naar 43 procent. Mannen kwamen op de banen af, en kregen die, al waren het vaak middelmatige mannen die bij de mannensporten niet aan de bak kwamen.

Als de KNVB door een man als bondscoach te nemen, wil vasthouden aan zijn traditionele ontmoedigingsbeleid voor vrouwen, weet ik een veel betere kandidaat dan een overzeese JanPeterMark. We hebben een Nederlander met ervaring als bondscoach én in het eronder houden van vrouwen, een die bovendien tijd zat heeft, want hij mag niet mee naar Tokio. Dat hij uit het turnen komt dondert niet, als het maar een vent is. We nemen een Vincent deze keer.

Carolina Trujillo is schrijfster.